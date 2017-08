Friedrichshafen Sängerbund dankt Werner Fehrenbacher bei Feier im GZH

20 Jahre lang war Werner Fehrenbacher Vorsitzender des Sängerbunds Friedrichshafen. Nun haben ihn seine Sängerinnen und Sänger bei einer Feier im Graf-Zeppelin-Haus verabschiedet.

Werner Fehrenbacher ist nicht mehr Vorsitzender des Sängerbunds Friedrichshafen. Bereits bei der Hauptversammlung hat er sein Amt in jüngere Hände abgegeben. Die Sängerinnen und Sänger hatten ihn mit dem Federschmuck des Häuptlings verabschiedet. Aber nach 20 gemeinsamen Jahren schickt man den Häuptling des Sängerbunds nicht sang- und klanglos in den Ruhestand. Deshalb wurde am Montag, nach der Probe im Graf-Zeppelin-Haus, richtig gefeiert: mit Laudatio, Dankesworten, Geschenken, Sekt, Häppchen und natürlich mit einem Ständchen.

"Du und dein Team, ihr seid über viele Jahre zusammengewachsen, ihr wart länger zusammen als so manches Ehepaar", sagte die stellvertretende Vorsitzende, Nanni Treiterer. Eine gut eingespielte Führungsriege, man konnte sich aufeinander verlassen, wusste, wie der andere tickt. Werner Fehrenbacher dankte seinen langjährigen Mitstreitern Maria Huber, Gerda Beichel, Jutta Emmelmann, Reingard Pfahlsberger, Marianne Kloos, Iris Heiss, Nanni Treiterer, Klaus Podzuweit, Uschi Kunz, Karl Abele, Christa Thoma und nicht zuletzt dem Dirigenten Eberhard Graf. Letzterer sagte: "Wir haben uns in unserer Art hervorragend ergänzt, er ist der zuverlässige Organisator und ich bin eher der Kreative." Doch wer Werner Fehrenbacher kennt, der weiß, er hätte nicht aufgehört, wenn da mit Susanne Wagner nicht eine würdige Nachfolgerin in Sicht gewesen wäre. "20 Jahre sind eine lange Zeit, länger hat es vor mir nur der legendäre Sängerbundvorstand Anton Sommer ausgehalten", sagte Werner Fehrenbacher. Aber es habe auch immer viel Spaß gemacht. Er erinnerte an tolle Konzerte und schöne persönliche Begegnungen. "Es hat mich immer innerlich begeistert und berührt. Nachdem ich in Pension gegangen bin und das letzte Konzert so hervorragend gelungen ist, war für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen."

Ganz Schluss ist aber nicht, Fehrenbacher singt auch künftig mit Freude im Chor. Die Proben für das Herbstkonzert am 19. November laufen schon, und Werner Fehrenbacher mag die neuen Lieder wie "Stand by me", "Applaus, Applaus" und "Halleluja" sehr. "Die Melodien, die da zum Tragen kommen, sind genauso schön wie die klassische Chorliteratur", schwärmt er.

Wer sich für das Singen im Chor interessiert oder am 17. September mit auf den Ausflug ins Rheintal kommen möchte, kann über die Homepage (www.saengerbund-friedrichshafen.de) oder unter Telefon 0 75 41/ 59 08 55 mit der neuen Vorsitzenden Susanne Wagner Kontakt aufnehmen.