Friedrichshafen Sachverständige begutachten Hagelschäden

Die Folgen des Unwetters vom 8. Juli sind an zahlreichen Autos sichtbar. Sachverständige haben die Schäden jetzt in Friedrichshafen begutachtet.

Friedrichshafen – "32, 33, 34, 35, 36", zählt Alexander Keil die Dellen auf dem Dach des weißen Nissan. Beschädigt wurde der Wagen beim schweren Unwetter mit Hagelschauern am 8. Juli. Mit dem bloßen Auge sind die Schäden kaum zu erkennen. Doch mit dem richtigen Licht und den gestreiften Stellwänden im Hintergrund werden die Hagelschäden sichtbar. Dort wo die Linien brechen, sieht man die Dellen. Und das sind eine ganze Menge.

Alexander Keil, Sachverständiger der Württembergischen Versicherung, und ein Kollege sind eine Woche lang in der Region vor Ort, um die Hagelschäden des jüngsten Unwetters aufzunehmen. "Jeder von uns schafft etwa zehn Fahrzeuge am Tag", macht Alexander Keil bei der Hagel-Sofortaktion der Versicherung im Friedrichshafener Gewerbegebiet deutlich. Die Autos müssen gut gewaschen zur Untersuchung gebracht werden, denn nur dann erkennen die Experten jede noch so kleine Delle. Eine Software gibt gleich nach der Prüfung den entstandenen Schaden aus.

Beim weißen Nissan sind neben den 36 gezählten Dellen auf dem Dach inzwischen 26 auf der Motorhaube und weitere Dellen an den Seiten und am Heck hinzugekommen. Wagenbesitzerin Margit Nachbaur aus Tettnang erzählt: "Das ist bereits mein zweiter Hagelschaden." Im vergangenen Jahr sei während eines Friseurbesuchs plötzlich ein Unwetter aufgezogen. "Und ich musste von drinnen zuschauen, wie mir der Hagel das Auto beschädigt." Vor zweieinhalb Wochen erwischte es Rosie, wie Margit Nachbaur ihren Wagen liebevoll nennt, beim schweren Unwetter in der Region dann ein weiteres Mal. Viele kleine Dellen sind über die Karosserie verteilt.

Bei ihrem alten Auto habe es nie einen Hagelschaden gegeben, kurz nach dem Kauf des neuen Wagens dann gleich zwei Schäden innerhalb eines Jahres. "Als ich vorhin aus der Waschanlage gekommen bin, kam ich mir zunächst fast lächerlich vor, dass ich hier hergekommen bin. Es ist ja kaum etwas zu sehen", berichtet Margit Nachbaur. Insbesondere bei Autos in hellen Farben seien Hagelschäden ohne entsprechende Ausrüstung oft kaum zu erkennen, erklärt Experte Alexander Keil. Bei dunklen Farben sei das anders.

Schadenssumme vor Ort ermittelt

Die Sachverständigen zählen zunächst die Dellen. "Ich beginne vorne, gehe dann ein Mal um das Fahrzeug herum und notiere die Schäden", so Keil. Auch der Durchmesser der Hageldellen und die Lage seien für die Schadensermittlung relevant. "Dann rufe ich am Rechner den entsprechenden Fahrzeugtyp auf, gebe die notierten Schäden ein und mithilfe einer Formel wird direkt die Schadenssumme ermittelt", betont Keil. Der Kunde entscheide dann, ob er den Schaden beheben lassen oder die Summe ausbezahlt bekommen möchte. Je nach Fahrzeug können dabei Schadenssummen zwischen 500 und 6000 Euro herauskommen.

Viele kleine Hageleinschläge sind auch am Fahrzeuge nebenan erkennbar. Gerade einmal zwei Jahre hat Manfred Rundel aus Friedrichshafen seinen Citröen. "Eben war noch schönstes Wetter", erzählt er vom Unwetter vor zweieinhalb Wochen. Er sei beim Einkaufen gewesen und habe es plötzlich "pratzeln gehört". Als er aus dem Laden gekommen sei, sei vor lauter Hagelkörnern alles weiß gewesen. "Im ersten Moment dachte ich, bei unserem Auto sei nichts. Als ich am Montag nach dem Unwetter in der Werkstatt war, hat man allerdings Schäden festgestellt und mir geraten, dass wir diese gleich der Versicherung melden", so Rundel. Er fahre seit 50 Jahren Auto, einen Hagelschaden habe er noch nie gehabt. "21, 22, 23, 24, 25" Einschläge alleine an der Leiste, zählt der Sachverständige.

Direkt nach dem Termin erhalten die Versicherten ihr Schadensgutachten. Ob er den Schaden reparieren lassen wird oder sich die Summe auszahlen lässt, weiß Manfred Rundel noch nicht. Das wolle man im Familienrat gemeinsam entscheiden, sagt er. Alexander Keil weiß aus Erfahrung: "Bei älteren Autos lassen sich die Kunden das Geld häufig auszahlen, neuere Modelle werden meistens repariert." Ausschlaggebend für die Entscheidung sei beispielsweise auch, ob die Hagelkörner auf den dünnen Blechen der heutigen Autogeneration nur Einbuchtungen hinterlassen oder auch kleine Lackschäden verursacht haben. "Wenn durch den Hagel nur kleine Dellen und keine Lackrisse entstanden sind, handelt es sich um einen rein optischen Mangel. Da kann dann nichts rosten", betont Keil.

Wenn sich der Kunde direkt vor Ort entscheidet, den Schaden nicht reparieren zu lassen, übermittelt der Sachverständige den Datensatz seiner Prüfung an die Versicherung und die Zahlung an den Kunden kann direkt angewiesen werden. Soll der Schaden behoben werden, kann der Kunde dies ebenfalls gleich in die Wege leiten. "Als Sachverständige begutachten wir in der Sommersaison manchmal drei bis vier Wochen lang nur Hagelschäden", erzählt Alexander Keil über seine Arbeit. Bei der Hagel-Sofortaktion in Friedrichshafen habe er bislang vor allem kleinere Dellen gesehen. Die lassen sich mit einer sanften Reparaturmethode noch ganz gut beseitigen. "Wir haben andernorts aber auch schon Schäden gesehen, da haben faustgroße Hagelkörner an den Autos die Windschutzscheiben zerstört."

Kaum ist Margit Nachbaurs Rosie fort, fährt bereits der nächste Kunde aufs Gelände. "Da hat es Sie aber ganz schön erwischt", sagt Alexander Keil an den Autobesitzer gewandt und bringt erneut jede noch so kleine Delle ans Licht.

Schäden und Reparatur