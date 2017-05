Friedrichshafen Sachstandsbericht zur Integration von Flüchtlingen im Sozialausschuss

Auf einem guten Weg – aber noch lange nicht am Ziel – sieht sich die Stadt bei der Integration von Flüchtlingen. Das geht aus dem Sachstandsbericht hervor, den Sozialbürgermeister Andreas Köster und die Mitarbeiter der neuen Stabstelle Integration den Mitgliedern des Sozialausschusses präsentierten. Nach der Integrationsbeauftragten und Stabstellenleiterin Natascha Garvin haben mittlerweile der Flüchtlingsbeauftragte und drei weitere Fachkräfte für Integration ihre Arbeit aufgenommen – auch eine weitere Stelle wird demnächst besetzt.

Höchste Priorität wird derzeit der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen eingeräumt. Langfristiges Ziel bleibe die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Teilhabe der Flüchtlinge am Leben in ihrer neuen Stadt – und damit die Erarbeitung einer Chance auf ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben, wie aus dem Bericht hervorgeht. Grundlage dessen sei sowohl die Verpflichtung der Flüchtlinge, die im Grundgesetz festgeschrieben Werte zu achten, als auch die Offenheit und Toleranz gegenüber kultureller Vielfalt seitens der Stadtgesellschaft.

Durch die sehr hohe Zuweisung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Anschlussunterbringung in den Jahren 2015 mit 147 Personen und 2016 mit 329 Personen hat die Stadt Friedrichshafen ihr Jahressoll für 2017 bereits erreicht. Zwischen Juli 2013 und Ende Februar 2017 wurden insgesamt 542 Menschen in die Anschlussunterbringung nach Friedrichshafen zugewiesen. 115 Wohnungen wurden diesbezüglich von der Stadt angemietet. Außerdem werden zwei Gemeinschaftsunterkünfte betrieben, um alleinstehende Männer unterbringen zu können. Für die aktuell weiter steigende Anzahl der Familiennachzüge werden auch weiterhin Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) und anderer Wohnungsgeber benötigt.

In der dezentralen Unterbringung und im "Häfler Weg" sieht Andreas Köster nach wie vor die beste Alternative im Hinblick auf die gewünschte Integration. Dadurch ergäben sich aber auch besondere Herausforderungen. Genannt werden hier "Anfangsschwierigkeiten", die sich aus mangelndem Wissen der Flüchtlinge bezüglich Themen wie Mülltrennung, Lüften/Heizen oder Umgang mit Strom, Gas und Wasser ergäben. Hier seien "Sensibilisierungsmaßnahmen und Kontrollmechanismen" gefragt.

Das Ziel, alle Flüchtlingskinder im Kindergartenalter in Kindertagesstätten unterbringen zu können, sieht die Stadt "überwiegend erreicht", obwohl 91 Kinder noch keinen Platz gefunden haben. An der Versorgung der übrigen Kinder werde weiter mit Hochdruck gearbeitet. An der Ludwig-Dürr-Schule gibt es im Augenblick acht Vorbereitungskassen (VKL) und eine "Igel"-Integrationsgruppe für erste Lernschritte – mit insgesamt 158 Schülern, davon 100 Flüchtlingskinder.

Bereits seit Jahren bestehende Angebote der Caritas im Bereich Sprachförderung und Elternbeteiligung sollen konzeptionell auch für die genannte Zielgruppe geöffnet werden. Breitgefächert sind auch die Möglichkeiten für erwachsene Flüchtlinge an unterschiedlichen Sprachförderkursen, die von mehreren Bildungsträgern durchgeführt werden. Durch sozialpädagogische Betreuung der Teilnehmenden will man Kursabbrüche weitgehend vermeiden.

Nach Zahlen der Agentur für Arbeit sind arbeitssuchende Flüchtlinge bundesweit zu 78 Prozent männlich, zu einem Großteil jünger als 30 Jahre. 28 Prozent haben keinen Hauptschulabschluss und 74 Prozent keine formale Berufsausbildung. "Die formalen Qualifikationen der Flüchtlinge liegen auf einem niedrigeren Niveau als anfangs angenommen. Deshalb sind Anstrengungen zur Qualifizierung nötig", räumt Bürgermeister Köster ein. Positiv wird gesehen, dass die ZF bis zum Sommer 20 Praktikumsplätze für Flüchtlinge bereitstellt. Plätze gibt es auch bei zeitlich befristeten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Sie sind in der Summe allerdings an gut zwei Händen abzuzählen.

Ein wichtiger Punkt, der im aktuellen Sachstandsbericht zur Integration von Flüchtlingen nicht vergessen wird: Die Stadt setzt weiterhin auf die Hilfe durch bürgerschaftliches Engagement. So wird zum Beispiel darauf gehofft, bis Ende 2017 die Hälfte der 260 geflüchteten Kinder und Jugendlichen in Vereine bringen zu können.

Aktuelle Zahlen

1127 Flüchtlinge leben derzeit in Friedrichshafen (Stand März 2017). 759 davon sind männlich, 368 weiblich. 719 Menschen – also fast zwei Drittel – sind unter 30 Jahren. 159 Schüler absolvieren an Berufsschulen ein "Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse" (VABO). 159 Schüler, davon 100 Geflüchtete, besuchen eine von acht "Vorbereitungsklassen" (VKL) in der Ludwig-Dürr-Schule. Von 152 Mädchen und Jungen im Alter von einem bis sechs Jahren haben 52 bisher keinen Platz in einer Kindertagesstätte. Nach einer Vereinbarung der Stadt mit der ZF sollen bis zum Sommer 20 arbeitssuchende Flüchtlinge in Praktika vermittelt werden. Nach aktueller Planung werden städtische Einrichtungen 16 Menschen in zeitlich befristete, vom Bundesministerium für Arbeit ins Leben gerufen "Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen" (FIM) – vergleichbar mit den früheren Ein-Euro-Jobs – übernehmen. (ghw)