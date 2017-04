Diskussion über literarische Neuerscheinungen im Kiesel mit Sigrid Löffler, Daniela Strigl und Jutta Person

Daniela Strigl hat die Lacher auf ihrer Seite. „Mein Problem ist die Heldin. Sie taucht leider immer wieder auf“, sagt sie, und: „Ich war schon durchs Cover gewarnt: Eine Frau mit wehenden Haaren sieht in die Landschaft.“ Sie zerpflückt im Kiesel den Roman „Die Fremde“ (Hanser-Verlag) von Stefan Hertmans, aktuell auf Platz 5 der SWR Bestenliste. Ebenso wie Sigrid Löffler und Jutta Person ist sie Mitglied der Auswahl-Jury, und wenn es nach ihr ginge, hätte es diese Geschichte kaum in die Top Ten geschafft. Hertmans erzählt von einer Christin, die im Frankreich des 11. Jahrhunderts einen Juden heiratet. Nachdem ihr Mann bei einem Pogrom ermordet wird, führt ihre Flucht vor den Kreuzrittern bis nach Ägypten. „Edelkolportage“ sei der Roman, findet Strigl; jene Sorte Frauenschicksal, die im Klappentext gern als „erschütternd“ bezeichnet werde. In der Figurenzeichnung vermisst sie Differenzierungen: „Alle Vergewaltiger sind Riesen, alle Kreuzritter Schurken“, sagt sie, und die Schilderung von Gewalttaten sind ihr zu drastisch:“Dauernd tritt Gehirn aus und wird von Hunden aufgeschleckt.“

Hertmans geht von Tatsachen aus, festgehalten in einer historischen Urkunde. Dass der Schriftsteller seinen Roman auf dieser Grundlage schuf, findet Sigrid Löffler, anders als Strigl, „sensationell“. Und Jutta Person lobt, dass es Hertmans sehr wohl gelinge, die Fakten von seinen eigenen Vermutungen zu trennen. In einer zweiten Erzählebene folgt er in der Gegenwart den Spuren der Frau, lässt dadurch auch eine Geschichte der schon damals bestehenden Reisewege entstehen.

Daniela Strigls Kommenare zu Hertmans Roman sind die saftigsten Stellen des Literaturgesprächs, bei dem jedes Buch vor der Diskussion von den beiden Sprechern und Schauspielern Doris Wolters und Frank Stöckle ausschnittsweise vorgelesen wird. Saftig, aber ohne die besprochenen Werke als Vorlage für komödiantische Abschweifungen zu machen. Die Runde unter der Leitung von Sigrid Löffler bleibt immer nah an der Literatur.

Etwa bei der Vorstellung von Claude Simons schmaler Erzählung „Das Pferd“ (Berenberg Verlag), 1958 verfasst und erst jetzt auf Deutsch erschienen. Der Literaturnobelpreisträger schildert in diesem Frühwerk das langsame und schicksalsergebene Sterben eines Armeepferdes im Zweiten Weltkrieg, das dem Tod der Soldaten aber lediglich vorangeht. „Das Pferd spiegelt den Soldaten ihr eigenes Sterben zurück. Sie sehen im Augapfel des sterbenden Pferdes ihr eigenes Bild“, sagt Jutta Person. Und das grobe, humorgetränkte Miteinander der Soldaten bei Nacht und Regen deutet Daniela Strigl so: „Das sind alles Totgeweihte, die miteinander Witze reißen, weil sie nicht nachdenken wollen.“ Das stille Sterben des Tiers enthüllt die Derbheit der Soldaten als Schutzmechanismus. Zugleich aber stirbt das Pferd nicht durch den Feind, sondern an Grausamkeit aus den eigenen Reihen: „Es wurde wahrscheinlich von einem der Reiter zu Tode gequält.“ Simon hat hier auch eigene Kriegserfahrungen verarbeitet: „Sein eigenes Regiment wurde in Flandern aufgerieben“, sagt Sigrid Löffler. In der Erzählung versinken die Soldaten im Dreck: „Die Männer verschlammen, lösen sich immer mehr auf“, sagt Jutta Person. Erzählt ist das alles in einer höchst kunstvollen Sprache, in Sätzen, die eine Seite lang und länger sind – eine unendliche Sprache, die auch Simons spätere Werke kennzeichnet. In ihrer Bewunderung für diesen Text, der die Bestenliste anführt, sind die drei Kritikerinnen sich einig.

Ungeteilten Zuspruch erfährt auch der Roman „Katie“ von Christine Wunnicke (Berenberg-Verlag). „Katie“ führt in die oberen Gesellschaftsschichten des viktorianischen London, wo der Spiritismus groß in Mode ist. „Katie“ ist denn auch der Name eines Geistes, einer Piratin, die dem Medium Florence Cook erscheint. Florence ist der Star der Branche und vielleicht nur eine besonders begabte Schwindlerin. Aber nicht nur naive Wohlstandsbürger sind von ihr fasziniert: „Wie Wissenschaftler umkippen und sich in die metaphysissche Welt begeben, davon erzählt das Buch“, sagt Jutta Person. Die Verführungskraft ist umso größer, als Katie als Projektionsfläche sexueller Fantasien taugt. „Jedem erscheint sie so, wie er sie braucht“, sagt Strigl. Aber es gehe hier nicht darum, auf billige Weise die damalige Verführbarkeit vorzuführen und den längst schon entlarvten Spiritismus zu entlarven, stellt Sigrid Löffler fest, und Daniela Strigl fasst das gewitzte Spiel so zusammen: „Ich glaube, die Autorin will uns weismachen, dass es Katie wirklich gibt“. Strigl ist allein schon von Christine Wunnickes Sprache überzeugt: „Dieses Deutsch liest sich wie eine brillante Übersetzung aus dem Englisch des 19. Jahrhunderts.“ Auch für dieses Buch, auf dem dritten Platz der Bestenliste, ungeteilte Zustimmung.

Ebenfalls im „wohlstandsgesättigten Milieu“, aber in demjenigen des Deutschlands von heute, spielen die Erzählungen des Bandes „Tiere für Fortgeschrittene“ von Eva Menasse. Das Buch enthält „ätzend scharf beobachtete Alltagsgeschichten aus dem aufgeklärten linksbürgerlichen Milieu, in dem Malheurs wie Katastrophen wirken – und umgekehrt“, so der Text auf der SWR-Bestenliste. Die Erzählung „Haie“ darin handelt von einem libanesischen Jungen, der an seiner Schule gemobbt wird, wegen des Gerüchts, sein Vater sei ein libanesischer Mafiaboss. Am Ende kann der Vater den Sohn nur noch von der Schule nehmen. Aber wer ist es, der hier die Hetze betreibt? „Gutwillige Menschen, die sich für aufgeklärt halten. Das eigene Aufgeklärtsein wird von einer gewissen Selbstgerechtigkeit begleitet; man wird blind für das, was sich vor der Nase abspielt“, sagt Daniela Strigl. Allerdings verweigert Menasse dem Leser eine bequeme moralische Position, denn unklar bleibt, ob der Vater des Jungen nicht vielleicht doch „Dreck am Stecken“ hat, so Daniela Strigl.

In Menasses Erzählung „Schafe“ schildert ein Ich-Erzähler eine utopische Künstler- und Intellektuellen-Kolonie, die sich dem Projekt „Weltrettung“ verschrieben hat. Aber es ist nicht ganz einfach, die Welt zu retten, „wenn nur die Verwaltung über eine Klimaanlage verfügt und die Menschen, die sich den Kopf zerbrechen, schwitzen müssen“, sagt Daniela Strigl. Und lakonisch fügt Sigrid Löffler an: „Diese Geschichte scheint ein bisschen inspiriert zu sein von Eva Menasses Aufenthalt in der Villa Massimo in Rom“. „Schafe“ fällt aus dem Rahmen der übrigen Erzählungen, die allesamt in Patchwork-Familien spielen: „Es sind Familien, die mehr oder weniger auseinanderdriften oder die versuchen, sich aneinander festzuhalten“, sagt Jutta Person. Eine Gebrauchsanweisung fürs Leben gibt Eva Menasse nicht. Lieber schreibt sie klug über das sogenannte aufgeklärte linksbürgerliche Milieu von heute, zu dem sie selbst gehört.

Die Gesprächsrunde im Kiesel zur SWR – Bestenliste wird von SWR2 am Dienstag, 2. Mai, um 22.03 Uhr im Radio gesendet.