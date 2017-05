vor 1 Stunde Toni Ganter Friedrichshafen-Ettenkirch SV Ettenkirch plan Neubau bei Ludwig-Roos-Halle

In der Friedrichshafener Ortschaft Ettenkirch nimmt der Sportverein Ettenkirch (SVE), der inzwischen mehr als 1000 Mitglieder zählt, Geld in die Hand, um einen Neubau südlich der Ludwig-Roos-Halle unmittelbar am Sportplatz zu verwirklichen. Das Vorhaben läuft derzeit noch unter dem Arbeitstitel "SV Ettenkirch-Center mit Gesundheitszentrum, Bürgersaal und Außenumkleidekabinen". Unter dem früheren Vorsitzenden Gottfried Allgaier hieß das Projekt "Haus des Sports".