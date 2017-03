Friedrichshafen SÜDKURIER-Verlosung: Zehn Mal zwei Freikarten für IBO zu gewinnen

Der SÜDKURIER und die Messe Friedrichshafen verlosen zehn Mal zwei Freikarten für die IBO.

Bald ist es wieder so weit: Die IBO und ihre drei Schwestermessen finden von Mittwoch, 22. bis Sonntag, 26. März, in Friedrichshafen statt und haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der SÜDKURIER und die Messe Friedrichshafen verlosen zehn Mal zwei Freikarten. Sie wollen zwei Tickets für die IBO gewinnen? Einfach die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 17 wählen (ein Anruf im Festnetz der Deutschen Telekom AG kostet 50 Cent, Mobilfunk abweichend) und die Lösung „IBO“ nennen. Vor- und Nachname, Wohnanschrift sowie Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden ausgelost. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 17. März, 10 Uhr. Die Namen der Gewinner werden am 18. März im SÜDKURIER veröffentlicht. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

Die Tageskarte für 9 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, ermöglicht den Eintritt für alle vier Messen. Für Familien ist ein Familienticket für 19 Euro erhältlich. Die Buslinie 17 hält an den Eingängen West und Ost. Informationen im Internet: www.ibo-messe.de