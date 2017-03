Friedrichshafen SÜDKURIER-Check: Wo gibt's leckere Cocktails in der Häfler Innenstadt?

Welche Bar im Stadtzentrum von Friedrichshafen kann mit ihrem Ambiente punkten und wo werden die besten Drinks gemixt? Wir testen es im SÜDKURIER-Check.

"Abends ist die Innenstadt tot, es ist nichts los und es wird nichts geboten" – die Klagen über das Häfler Nachtleben, besonders im Stadtzentrum, sind altbekannt. Und tatsächlich: Läuft man freitagabends durch die Gassen der Fußgängerzone, pulsiert dort das Leben verglichen mit Städten wie Ravensburg oder Konstanz nicht wirklich. Massenweise Menschen sind nicht unterwegs, höchstens einige wenige.

Schlechter machen als es ist, muss man das Angebot in Friedrichshafen aber auch nicht. Es gibt nämlich durchaus einige Kneipen und Bars im Dunstkreis der Fußgängerzone. Cocktails gibt es sogar an ziemlich vielen Stellen, rechnet man noch Hotelbars und Restaurants ein, die die Mischgetränke ausschenken. Für den SÜDKURIER-Check beschränken wir uns deswegen auf sieben Kneipen, die entweder einen ausschließlichen oder zumindest einen deutlichen Bar-Charakter haben.

Der Check in der Übersicht Bernd's Bar Ambiente: Große Bar, gemütliche Einrichtung. Sitzen können Gäste am langen Tresen, in Sesseln oder an Tischen. Cocktail (8,90 Euro): Drapiert mit einem halben Obstkorb. Unser Getränk war super lecker und hat keine Wünsche offen gelassen. Neben Klassikern stehen auch außergewöhnliche Cocktails auf der großen Karte. Öffnungszeiten: Täglich von 18 bis 5 Uhr geöffnet. Fazit: Preislich ambitioniert, aber gute Auswahl und angenehme Atmophäre.

Tiffany's Lounge Ambiente: Das Raucherlokal hat die besten Zeiten hinter sich: Brandlöcher auf dem Polster und verschmierte Wände. Cocktail (8 Euro): Nicht schlecht, aber etwas zu künstlich und zu fruchtig. Die Karte ist recht klein. Gerade einmal elf Cocktails stehen drauf, darunter nur klassische Getränke. Öffnungszeiten: Wochentags von 20 bis 3 Uhr geöffnet, am Wochenende von 20 bis 5 Uhr. Fazit: Wirklich wohl fühlt man sich trotz passabler Drinks in der Bar nicht.

Café im Rathaus Ambiente: Viele junge Leute sitzen an zahlreichen Tischen. Auf den meisten Tischen steht auch etwas zu essen, das Cafe ist auch ein Restaurant. Cocktail (7,90 Euro): Serviert im hippen Einmachglas. Sehr fruchtige, knallrote Interpretation des Getränks. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9.30 bis 23.30 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 8 bis 1 Uhr, sonntags von 10.30 bis 23 Uhr. Fazit: Gut besucht, großes Angebot. Man nimmt gerne einen zweiten Drink.

Cafébar Belushi Ambiente: Laute Musik, Tanzfläche – fast schon Club-Atmosphäre. Gespräche sind eher schlecht möglich. Trotzdem oder gerade deswegen ist viel los. Cocktail: So stellt man sich einen "Sex on the Beach" vor, preislich und geschmacklich absolut ok. Öffnungszeiten: Sonntag ist Ruhetag. Montag bis Donnerstag von 20 bis 1 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 20 bis 3 Uhr. Fazit: Hier ist in der Stadt am meisten los – nicht zu Unrecht.

Cocktailbar Sky 33 Ambiente: Einen Standortvorteil hat die Bar im elften Stock des City-Towers. Auf der Damentoilette gibt's sogar gut riechende Handcremé. Cocktail (6,80 Euro) : Sehr ananaslastig und ohne Eis, serviert in einem einfachen Glas. Öffnungszeiten: Montags und sonntags zu. Dienstags und mittwochs von 20 bis 1 Uhr geöffnet, donnerstags bis 2 Uhr, freitags und samstags bis 3 Uhr. Fazit: Die günstigsten Cocktails gibt's hier, die besten sind es allerdings nicht.

El Bocado Ambiente: Mit bunten Wänden und entsprechender Musik wirkt die Kneipe tatsächlich mexikanisch. Im Barbereich mit dem langen Tresen darf man rauchen. Cocktail (7,80 Euro): Den "Sex on the Beach" gibt's hier mit Tequila statt mit Wodka. Eine zum Lokal passende Variation, die schmeckt. Öffnungszeiten: Täglich von 18 bis 24 Uhr, wenn es voll ist auch länger. Fazit: Kritikpunkte gibt's nicht, außer man stört sich an Zigarettenrauch.

Country Saloon Ambiente: Konsequent umgesetzte Wild-West-Atmosphäre im Raucherlokal. Sogar ein Pferd steht drin – wenn auch nur als lebensgroßes Plastikmodell. Cocktail: Klassische Cocktails werden hier auch auf Nachfrage nicht zubereitet. Der Ersatz-Caipinrinha (6,50 Euro) ist dafür recht günstig, schmeckt aber vor allem nach Alkohol. Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr. Fazit: Keine Bar im klassischen Sinne, die Deko wird manchem aber gefallen.

Als Vergleichscocktail für die Bars dient bei unserem Test ein "Sex on the Beach". Gemäß der "International Bartender Assocition", die als Richtmarke für die Standardrezepturen für Drinks gilt, gehören in dieses Getränk Wodka, Pfirsichschnaps, Orangen- und Cranberrysaft sowie Eis. Der Cocktail lebt also nicht nur von seinem Namen, sondern erfordert zumindest etwas handwerkliches Können und gute Zutaten für eine gelungene Zubereitung. Andererseits ist er nicht zu ausgefallen – ein guter Referenzwert also, um die Qualität einer Bar zu messen. Enttäuscht sind wir nur im Country Saloon, als es heißt: "Wir haben nur normale Cocktails." Ein "Sex on the Beach" ist auf der Karte nicht zu finden. Ansonsten gibt's den Drink in jeder getesteten Bar. Geschmeckt hat er überall anders.