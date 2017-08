Friedrichshafen SPD-Politiker zu Besuch bei der "Arkade"

Katja Mast, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, und Bundestagskandidat Leon Hahn thematisieren die Probleme junger Menschen. Arkade-Vertreter betonen, dass Jugendhilfe in Friedrichshafen auch für über 18-Jährige nötig ist.

Friedrichshafen – Ob Prostituierte, Obdachlose, junge Menschen in seelischer Not oder unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA): Wer in prekären Lebenssituationen steckt, findet bei der Arkade eine Anlaufstelle. Der Ravensburger Verein engagiert sich seit Jahren in Friedrichshafen und entwickelt passende Hilfsangebote.

Da werden junge Menschen, die bei ihrer Familie kein Zuhause mehr haben, in Gastfamilien vermittel. Da werden Sexarbeiterinnen in einem landesweit bisher einmaligen Projekt beraten und betreut. Zusammen mit dem Verein Dornahof engagiert sich die Arkade als Träger des Obdachlosenheims in der Keplerstraße und so auch in der Wohnungslosenhilfe. Und in der Kitzenwiese nimmt der Verein im September bereits die zweite Integrations-WG in Betrieb, in der junge Ausländer mit jungen Deutschen zusammenleben werden, um im Alltag und in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen – mit Hilfe Gleichaltriger. Die erste WG in der Riedleparkstraße wurde erst vor wenigen Wochen eröffnet (wir berichteten, siehe Ausriss).

Durch das soziale Netz gerutscht

Von all diesen Projekten berichteten Florian Nägele, Streetworker seit bald zehn Jahren und Sozialarbeiter der Arkade, und Bereichsleiter Werner Nuber einem SPD-Duo, das es ganz genau wissen wollte. Denn Katja Mast ist sozialpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion, und Leon Hahn will nach Berlin und setzt im Wahlkampf auf Themen wie Wohnungsnot und Armut. "Die Straße ist kein Angebot", verdeutlichte Florian Nägele den Anspruch, genau jenen zu helfen, die in anderen Hilfesystemen nicht mehr aufgefangen werden, durch das soziale Netz dieser Gesellschaft rutschen.

Einzelfälle sind das nicht. "Wir haben alle Probleme wie in Großstädten", rückte er das Bild vieler Mitmenschen von einer heilen Welt im reichen Friedrichshafen zurecht. So betreute die Arkade laut ihrem Tätigkeitsbericht im vergangenen Jahr 38 junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren, die kein Dach mehr über dem Kopf hatten. Mit insgesamt 4,9 Sozialarbeiter-Stellen versuche die Arkade, in der Stadt ein "ganzheitliches Angebot für Menschen in Not" zu etablieren.

Ursache für die prekäre Lage vieler Heranwachsenden ist die Tatsache, dass die staatliche Jugendhilfe vom Kreisjugendamt in den meisten Fällen mit dem 18. Geburtstag eingestellt wir, meistens sogar auf Wunsch der Jugendlichen selbst, die sich erwachsen fühlen und nicht länger bevormundet werden wollen. Doch ohne Aussicht auf Wohnraum oder eine berufliche Perspektive sind diese ersten Gehversuche zum Scheitern verurteilt. So gebe es in Friedrichshafen kein betreutes Jugendwohnen, kritisierte Florian Nägele. Wer dann keine Wurzeln oder eine familiäre Anbindung – und sei es die ehemalige Pflegefamilie – habe, falle in ein Loch. An dieser Stelle brechen die Hilfesysteme regelmäßig auf, "weil Heranwachsende viel zu früh in die Selbständigkeit entlassen werden", so Werner Nuber.

Wenn Jugendhilfe abrupt endet

Nicht wenige landen dann eben auf der Straße. "Das ist ökonomischer Wahnsinn. Wir produzieren gebrochene Biografien, weil wir den Übergang nicht gescheit gestalten", urteilte Katja Mast, die sich mit den beiden Gastgebern in diesem Punkt einig war. "Wir müssen Jugendhilfe für junge Erwachsene anders denken und brauchen ein anderes Verständnis dafür", so Werner Nuber.

Katja Mast dankte für das Gespräch, das fachlich so in die Tiefe ging, wie es in Zeiten des Wahlkampfs nur selten der Fall sei. Sie nimmt nach eigenem Bekunden viel nach Berlin mit. "Man muss Menschen begleiten, wenn sie von einem Hilfesystem ins nächste wechseln", sagte sie. Gerade an dieser Schnittstelle müsse dringend nachgebessert werden.

Problem Sucht

Legale synthetische Drogen (sogenannte Legal High) sowie Alkoholmissbrauch bei jungen Menschen sind laut Arkade-Tätigkeitsbericht für 2016 eine "weiterhin große Problematik" in Friedrichshafen. 2016 hatten die Streetworker mit 35 Jugendlichen Kontakt, die im Konsum waren. Hier bestehe weiter einer der Schwerpunkte in der Arbeit mit Einzelfällen. Meist resultierten daraus weitere Herausforderungen, mit denen sich die Jugendlichen dann an die Arkade wandten, wie beispielsweise Verlust der Wohnung, Abbruch zuvor wichtiger Beziehungen, Schulden, Sperre der Bezüge über das Landratsamt wegen nicht eingehaltener Vorgaben oder ähnliches. (kck)