Friedrichshafen SPD-Bundestagskandidat Leon Hahn will mit den Bürgern in Dialog treten

SPD-Bundestagskandidat Leon Hahn will mit den Bürgern in Dialog treten

Der SPD-Bundestagskandidat hat seine thematischen Schwerpunkte für die Bundestagswahl vorgestellt.

Friedrichshafen (abe) Leon Hahn, Landesvorsitzender der Jusos und Bundestagskandidat der SPD im Wahlkreis Bodensee, hat gestern in Friedrichshafen vor Pressevertretern über die thematischen Schwerpunkte seines Wahlkampfs informiert und die verschiedenen Kampagnen vorgestellt, mit denen er mit den Bürgern in Dialog treten will.

"Unser Wahlkreis soll hörbar und sichtbar in Berlin vertreten werden", betonte der 26-Jährige, der am Bodensee aufgewachsen ist und sein Studium der Wirtschaft an der Zeppelin-Universität abgeschlossen hat. Ein besonderes Anliegen ist ihm dabei die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. "Familienwohnungen vor Ferienwohnungen" ist die Überschrift, unter der er eine Wohnraumoffensive auf verschiedenen Ebenen starten möchte. Denn obwohl sich der Kreis durch wirtschaftliche Stärke auszeichne, würden auch hier viele Kinder und Alte in Armut leben.

Gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Studium und höheres Kindergeld für Alleinerziehende soll ebenso wie die Lebensleistungsrente Abhilfe schaffen. Auf die Veränderung der Arbeitsplätze möchte er mit besseren Voraussetzungen für digitale Bildung reagieren. "Die Menschen müssen für die Digitalisierung gewappnet sein." Daneben steht die Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn auf seinem Programm. "Wir sind in einer Randlage", sagte Dieter Stauber, Kreisvorsitzender der SPD, und vertraut auf Hahns Kontakte zum Landes- und Bundesverband.

Mit einem jungen Team und einer starken Online-Präsenz mit interaktiven Elementen und über Facebook möchte dieser verstärkt junge Wähler erreichen. Unter dem Motto: "Ich will mit den Leuten reden und nicht über sie", werden "Denkzettel" nicht nur als quadratische Flyer verteilt, sondern können mit allem was die Bürger bewegt online ausgefüllt werden. Um in direkten Kontakt mit ihnen zu treten, sollen in der heißen Phase des Wahlkampfs Wohnzimmergespräche mit dem Bundestagskandidaten online gebucht werden können. "Ich komme in jedes Wohnzimmer", versprach Hahn, dem es wichtig ist, mit den Bürgern in Dialog zu treten und Politik greifbar zu machen. "Wir wollen neue Wege gehen, die bisher nicht genutzt wurden."