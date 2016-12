Friedrichshafen Russian Circus on Ice: Ein Eiszirkus ganz ohne Eis und ohne Zirkus

Der „Russian Circus on Ice“ im Graf-Zeppelin-Haus will nicht so recht zünden. Die Zirkus-Atmosphäre kommt sehr spät auf, choreografische Höhepunkte fehlen fast komplett.

Die kleine Stella Antonucci ist schon ganz aufgeregt. Das fünfjährige Mädchen wohnt eigentlich in Rom, genießt aber derzeit die Weihnachtsferien bei den Großeltern in Friedrichshafen. Dass sie sich auf die kommenden fast drei Stunden freut, steht außer Frage. Zumal sie selber schon als Zweijährige mit dem Ballett angefangen hat und auch möglichst bald mal Schlittschuhlaufen möchte. Ganz ähnlich geht es dem sechsjährigen Nelio Bundalo, seiner neunjährigen Schwester Mia und dem zehnjährigen Bruder Mando aus Neufrach. Sie haben die Karten für das zu erwartende Bühnenspektakel von ihren Tanten Elisa und Liane König als Weihnachtsgeschenk bekommen – und sind alle drei schon eifrige Eisläufer. "Echt cool, viel Action – und besser als erwartet", wird Mando in der Pause sagen und sich dabei vor allem von den gesehenen Schwertkämpfen der Piraten begeistert zeigen.

Lange Geduldsprobe

Der "Russian Circus on Ice" am zweiten Weihnachtsfeiertag im Graf-Zeppelin-Haus: Zweifellos eine Veranstaltung für die ganze Familie – auch wenn die Eintrittspreise nicht gerade dazu angetan sind, das weihnachtliche Familienbudget zu schonen. Der – wie im Programmheft zu lesen ist – "erste Eiszirkus der Welt" wird seinen Namen an diesen Nachmittag allerdings nur recht eingeschränkt gerecht, weil sich zum einen das turbulente Geschehen auf einer synthetischen Eisfläche und damit auf allem anderen als gefrorenem Wasser abspielt. Auch was die vermeintlichen zirzensischen Höhepunkte angeht, wird der Zuschauer auf eine lange Geduldsprobe gestellt. Abgesehen von ein paar sehr bescheidenen Jonglage-Einlagen, schön anzuschauender Seilakrobatik und ein paar ermüdenden und überlangen Seilhüpf-Nummern muss man bis weit in die zweite Hälfte warten, bis endlich so etwas wie Zirkus-Feeling aufkommt.

Programm soll ein "Wintermärchen" sein

"Ein Wintermärchen" nennt sich das Programm, das die Zuschauer in das Zauberreich, wo "das Gute und das Schöne herrschen, wo alle Träume in Erfüllung gehen können, und wohin man auch als Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte" entführt und zunächst Episoden aus "Nussknacker", "Schneekönigin", "Alice im Wunderland" und "Zirkusprinzessin" in einer flotten Eisrevue mit einer Vielzahl wechselnder bunter Kostüme präsentiert. Eiskunstläuferische und choreografische Höhepunkte bleiben leider absolute Mangelware. Ob die vom Band gesprochenen Ansagen einer unsichtbaren Märchentante hilfreich sind, um die romantische Stimmung zu vertiefen, auch darüber kann man sicher geteilter Meinung sein.

Gegen Ende hin werden überdimensionale Würfel durch die Luft geschleudert, die den Saal mit wunderschönen Lichtspielen verzaubern, ein dreistöckiges Einrad kommt zum Einsatz, und diverse Pausenclowns ziehen vom Leder, bringen ein herrlich komisches "Ave Maria" auf einem Sägeblatt und sogar den auf Wasserflaschen gespielten Säbeltanz von Khatschaturian zu Gehör, lassen aber auch die offenbar unvermeidliche Publikums-Klatschanimation nicht aus. Allerdings hat das Ganze größtenteils einen überaus statischen Charakter und mit einer erhofften Dynamik auf einem spiegelglatten Untergrund im Grunde gar nichts zu tun. Das Beste zum Schluss? Jetzt werden sogar noch übergroße Wasserbälle ins Parkett geworfen, was die Stimmung sofort in bisher ungeahnte Höhen steigen lässt. Warum haben die Mädchen und Jungs auf der Bühne das nicht viel früher gemacht, mag sich der eine oder die andere im Publikum gedacht haben.