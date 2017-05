Friedrichshafen Runder Tisch zu Klufterner Traube-Areal

Zur geplanten Bebauung auf dem ehemaligen Traube-Areal in Friedrichshafener Ortsteil Kluftern soll es einen Runden Tisch geben: Nach verwaltungsinterner Abstimmung hat dies Erster Bürgermeister Stefan Köhler am Dienstag im Technischen Ausschuss angekündigt. Der Klufterner Ortschaftsrat lehnt das Projekt ab.

Die Pressemitteilung der Stadtverwaltung über den Runden Tisch für das Klufterner Bauvorhaben auf dem ehemaligen Traube-Areal ging am Dienstag um 17.50 Uhr per E-Mail raus. Auf dem Areal plant die städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) ein Wohn- und Geschäftshaus. Gegen dieses Projekt hatte der Ortschaftsrat erst vor wenigen Tagen mobil gemacht. Die Verwaltung schlägt nun vor, dass sich Vertreter des Ortschaftsrats, der Stadtverwaltung und der SWG an einem Runden Tisch zusammensetzen mit dem Ziel, eine Lösung für die angestrebte und in die Kritik geratene Bebauung zu finden. Als Grundlage der Gespräche könnten die Eckpunkte aus dem Wettbewerbsverfahren – so wie im Ortschaftsrat vorgestellt – dienen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. „Wir sollten uns die Zeit nehmen für weitere Gespräche, um eine gute Lösung zu finden, bei der die unterschiedlichen Interessen angemessen ausdiskutiert worden sind“, wird Köhler in der Pressemitteilung zitiert. Es wurde vereinbart, dass der Punkt Traube-Areal von der Tagesordnung der am Donnerstag stattfindenden Sitzung des Ortschaftsrats genommen wird.

Nachdem sich in Kluftern wegen des Bauvorhabens auf dem ehemaligen Traube-Areal Widerstand regt, hat es am Dienstag in jüngster Sitzung des Technischen Ausschusses Nachfragen zum Thema gegeben. Zu jenem Zeitpunkt war besagte Pressemitteilung noch nicht raus. SPD-Stadtrat Heinz Tautkus sagte, es müsse für Kluftern eine gute Lösung gefunden werden, es brauche eine "bessere Architektur". Tautkus ergänzte sinngemäß, dass die SWG in dieser Angelegenheit zwar am längeren Hebel sitze, dass aber seitens der Stadtverwaltung dennoch Einfluss auf die Planungen genommen werden solle.

Erster Bürgermeister Stefan Köhler rekapitulierte in der Ausschusssitzung, dass die SWG einen Wettbewerb ausgeschrieben hatte. Von sechs Entwürfen seien zwei verblieben, die im Ortschaftsrat vorgestellt worden seien. Es werde nun eine Gesprächsrunde geben, um zu möglichst einer Lösung zu kommen, die beiderseitige Akzeptanz findet.

Köhler stellte klar, dass nicht wieder ganz von vorne begonnen wird: "Es wird kein 'Geh zurück auf Los' geben." Stadtrat Hannes Weber (Freie Wähler) sagte, er behalte sich vor, einen Antrag zu stellen und brachte den Gedanken einer Veränderungssperre ins Spiel. Das stieß beim Ersten Bürgermeister auf wenig Gegenliebe. Der Ortschaftsrat sei eingebunden worden. Nun gehe es darum, die Gespräche aufrecht zu erhalten. Und man sei interessiert daran, eine städtebauliche Lösung zu finden, die akzeptiert wird. Er, Köhler, habe nicht von Veränderungssperre gesprochen. CDU-Stadträtin Mirjam Hornung gab zu bedenken, man solle vorsichtig mit Mitteln wie beispielsweise einer Veränderungssperre sein.