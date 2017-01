Oberbürgermeister Andreas Brand verspricht bei Neujahrsempfang eine baldige, gute Lösung. Rund 1800 Gäste kommen am Sonntagabend zum Empfang der Stadt ins Graf-Zeppelin-Haus.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, versicherte Oberbürgermeister Andreas Brand in seiner Rede während des Neujahrsempfangs am Sonntagabend im Graf-Zeppelin-Haus. Allerdings fügte er hinzu, dass es ausreichend Zeit für Beratungen geben müsse, denn nur so ließen sich gute Lösungen finden. „Wir brauchen Wohnungen und Bauplätze in allen Segmenten und Preisklassen.“ Im März oder April will sich der Gemeinderat mit einem Maßnahmenpaket beschäftigen, dessen Ziel es ist, mehr bezahlbare Wohnungen in der Stadt zu schaffen. Die ursprünglichen Pläne hatten eine entscheidende Beratung bereits im Januar vorgesehen. In seiner Rede sagte Brand , dass es für den Zeitraum von 2016 bis 2019 konkrete Planungen für 1500 neue Wohneinheiten in der Stadt gebe. Er erinnerte auch daran, dass die Stadt weiteren Wohnraum benötige, um Flüchtlinge unterzubringen.



In diesem Zusammenhang lobte er die zahlreichen Häflerinnen und Häfler, die sich ehrenamtlich für die Integration von Flüchtlingen engagieren. Als Beispiele nannte er die Schlosskirchengemeinde, den Helferkreis St. Columban und den Asylkreis Friedrichshafen West. An dieser Stelle seiner Rede spendete das Publikum spontan Beifall. Die Stadt werde das Bestmögliche tun, damit den Flüchtlingen mit Bleiberecht Friedrichshafen zur Heimat werden könne. Haupt- und Ehrenamtliche würden gemeinsam an einer gelingenden Integration arbeiten, sagte Brand. Dazu gehörten auch klare Regeln.

Angesichts des Anschlags in Berlin sagte Brand: „Der Terror darf uns nicht spalten.“ Er appellierte an die Besucher des Empfangs, sich für die Demokratie einzusetzen. Konkret forderte er die Anwesenden auf, im September, wenn die Abgeordneten des Bundestags gewählt werden, auch zur Urne zu gehen. Als der OB sagte, dass die Freiheit unbesiegbar sei, gab es spontanen Applaus. Brand forderte dazu auf, trotz des terroristischen Aktes in Berlin optimistisch in die Zukunft zu schauen. Denn in der Stadt erlebe er einen großen Zusammenhalt und einen von vielen getragenen Gemeinsinn – „Stadtgemeinschaft im besten Sinne“. Daneben sei Friedrichshafen weiter auch wirtschaftlich erfolgreich unterwegs. Seit 2003 nehme die Stadt mehr ein als sie ausgebe und könne Schulden abbauen. Ein solches wirtschaftliches Fundament erlaube es, erfolgreich kommunalpolitisch zu handeln. Obendrein verwies Brand darauf, dass Friedrichshafen weiterhin der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort in der Region sei.



Stellung bezog Brand auch zur Auseinandersetzung mit Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin um die Zeppelin-Stiftung. Der vom Zeppelin-Urenkel angekündigten Klage gegen die jüngste Entscheidung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen sehe er gelassen entgegen. Das RP hat die heutige Form der millionenschweren Stiftung, die der Stadt gehört, bestätigt. Der OB fügte hinzu, dass die Zeppeline NT, die ab dem Frühsommer wieder über der Stadt zu sehen seien, ein klares Bekenntnis der Stadt seien, den Stifterwillen des Luftschiffspioniers Ferdinand von Zeppelin zu erfüllen. Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin saß in einer der ersten Reihen im Hugo-Eckener-Saal.

Dass es aus Konstanz ein klares Bekenntnis zum Erhalt der Häfler Werft der Bodenseeschiffsbetriebe (BSB) gebe, begrüßte der OB. Die Stadt Konstanz ist über ihre Tochter BSB Eigentümerin der Werft. Nun könnten Ideen entwickelt werden, wie im Bereich Hinterer Hafen „mit der Werft im Mittelpunkt“ eine Maybach-Ausstellung geschaffen werden könne. Und es sei die Frage zu stellen, wie hier Häfler Stadtgeschichte zu präsentieren sei. Daneben müsse für dieses Stadtquartier auch das Thema Wohnbau in den Blick genommen werden.

Der OB bedankte sich bei den mehr als 1200 Beschäftigten der Stadtverwaltung für deren Einsatz – und bei seiner Familie für deren Unterstützung im Jahr 2016.



Hatte die Vergabe der Karten für den Empfang dank eines neuen Verteilkonzepts gut geklappt, gab es gestern Abend an der Garderobe im Graf-Zeppelin-Haus bei der Kleiderabgabe teilweise leichten Unmut wegen der Wartezeiten.

Trick mit dem Applaus

Ein diplomatisches Meisterstück gelang Oberbürgermeister Andreas Brand gleich zu Beginn seiner Rede während des Neujahrsempfangs. Er bat um einen kollektiven Applaus des Publikums, und zwar erst, nachdem er alle besonderen Gäste begrüßt habe. Denn aus der Stärke einzelnen Applauses könnten Rückschlüsse auf die Wertschätzung des oder der Genannten gezogen werden. Mit keiner Silbe nannte er Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, der mit der Stadt um die Zeppelin-Stiftung streitet und im Saal saß. Das Publikum hielt sich an die Vorgaben des OB. So gab es nur einmal Applaus für alle. (dim)