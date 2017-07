vor 4 Stunden Kerstin Mommsen Friedrichshafen Rummelcheck für kleine Seehäsle

Welche Fahrgeschäfte beim Seehasenfest in Friedrichshafen sind für Kinder geeignet? Auf welchen haben sie am meisten Spaß und was kostet dieser? Auf dem großen Vergnügungspark am Hinteren Hafen ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei.