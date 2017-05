Friedrichshafen Rüdiger von Schroeder: Von Ruhestand kann bei ihm keine Rede sein

Pfarrer i.R. Rüdiger von Schroeder wird für sein Engagement im Baltikum mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

War es für Sie immer klar, Pfarrer zu werden?

Nein, das hat sich erst in der Nachkriegszeit ergeben – auch im Zusammenhang mit der Flucht und dem Zusammenbruch jeder Ordnung. Als junger Mensch war auch ich auf der Suche nach Orientierung und einem Leitbild mit Ewigkeitswert, das sich nicht alle paar Jahre verrücken lässt. Für mich hat sich alles ergeben und zusammengefügt.

Sie haben aber auch im Ruhestand noch eine weitere Berufung gefunden.

Ja, der Anfrage des deutschsprachigen Bischofs Harald Kalnins, mich als Koordinator für Pastorale Dienste in Riga zu engagieren, konnte und wollte ich mich nicht entziehen. Zusammen mit vier Kollegen habe ich ab 1994 sechs Jahre lang fünf Gemeinden in der lettischen Hauptstadt und bis zu 250 Kilometer darüber hinaus betreut. Im Sommer war ich immer zwei bis drei Monate dort und konnte viel Aufbau- und Gemeindearbeit leisten. Ab 2000 war ich dann als Repräsentant des Kinderhilfswerks „Children for a better world“ unterwegs – um vor Ort zunächst geeignete humanitäre Familien- und Jugendprojekte zu eruieren, und mich später dann von deren Fortschritt zu überzeugen.

Wie geht es den Menschen in Ihrer ehemaligen Heimat Lettland heute?

Vor allem die Kinder und die alten Leute sind stark benachteiligt. Für sozial schwache Familien gibt es wenig staatliche Zuschüsse. Auch die Renten sind sehr niedrig. Die Stadt Riga unterhält zwei Krisenzentren für benachteiligte Kinder – wenn auch mit knapper Zuteilung. Es sind aber auch viele internationale Partnerschaften und Hilfsprojekte entstanden. Gerade auch von vielen ehemaligen Baltendeutschen ist viel geleistet worden – ohne jegliche Ressentiments. Trotzdem: Humanitäre Hilfe bleibt nach wie vor nötig.

Ist der Name des Kinderhilfswerks „Children for a better world“ so etwas wie Ihr Lebensmotto geworden?

Jein. Wir haben sehr positiv zusammengearbeitet. Ich hatte natürlich vor allem auch die Menschen meiner ehemaligen Heimat im Blick. Deshalb bin ich schon enttäuscht, dass das Kinderhilfswerk aus der Förderung für das Baltikum größtenteils ausgestiegen ist.

Ihre Lebensgeschichte ist auch eine Geschichte von Umsiedlung, Flucht und Vertreibung. Wie reflektieren Sie diese in der aktuellen Situation?

Ich fühle mich den Menschen nah, die fern ihrer Heimat bei uns gestrandet sind. Hier darf an Hilfe und Unterstützung nicht gespart werden.

Zur Person

Rüdiger von Schroeder wurde 1928 als Baltendeutscher in Riga geboren. Als Elfjähriger waren er und seine Familie von der Umsiedlung "Heim ins Reich" betroffen. 1955 schloss er das Studium der Theologie ab. In Langenargen war er Vikar, in Kressbronn Pfarrverweser. Ab 1959 erste Pfarrer in Kressbronn. Am 29. Mai wird er im Foyer des Kressbronner Rathauses das Verdienstkreuz am Bande verliehen. (ght)