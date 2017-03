In der Reihe „Junge Künstler Konzerte“ im GZH führt der vielversprechende Musiker Werke von Johann Sebastian Bach und von der kaum bekannten Rebecca Clarke auf. Jürgen Jakob begleitet am Klavier.

Angetäuscht! Mit einer einfachen C-Dur Tonleiter, einmal runter, dann wieder rauf, beginnt die dritte Cellosuite von Johann Sebastian Bach, harmloser geht es kaum. Ruben Föhr spielt sie auf der Bratsche, warm und freundlich füllt sein Ton den Saal. Was dann mit dieser Tonleiter in einem Meer aus Sechzehnteln passiert, kann sich nur Bach ausdenken: er variiert, spaltet sie auf versteckt sie in Arpeggien und lässt sie in hochspannenden Akkorden münden – um sie am Ende zu wiederholen. Föhr folgt dem Geschehen mit beweglichen Fingern und ruhiger Ausstrahlung. Er holt harmonische Bögen aus Verstecken, freut sich an Verzierungen und gönnt sich kleine Freiheiten, in denen die Töne durchatmen dürfen.

Die folgenden Sätze sind höfischen Tänzen nachempfunden. Sie wurden zwar zu Bachs Zeit kaum noch getanzt, waren aber als musikalische Formen präsent. Die Allemande ist leichtfüßig, wie zum Spaß nimmt auch sie zu Beginn das Tonleiter-Motiv auf. An der beschwingten Courante scheint Föhrs Bratsche besondere Freude zu haben, so verspielt bewegt sie sich durch die Noten. Mit viel Ruhe gibt die Sarabande den Tönen Raum und deutet sanft die mitlaufende Melancholie an. Auf die übermütig fröhliche Bourree folgt eine flotte Gigue, in der der Bogen über die Saiten rast und Doppelgriffe von jugendlicher Energie zeugen. Bei allen technischen und harmonischen Finessen bleibt Föhrs Spiel elegant und gelassen. Er weiß genau, wann er ein wohldosiertes Vibrato setzt, wann er wie viel Bogen nimmt und wo Töne zu ihrem eigenen Echo werden.

Bach schrieb seine sechs Cello-Suiten als Kapellmeister am Köthener Hof. Fürst Leopold von Anhalt-Köthen unterhielt eine exquisite Hofkapelle, darunter zwei ausgezeichnete Cellisten. Von Bach selbst berichten Zeitgenossen, er habe vor allem bei Kammermusik gern Bratsche gespielt, auch kompositorisch räumte er dem Instrument viel Raum ein.

Der 1999 geborene Ruben Föhr spielt Bratsche, seit er fünf Jahre alt ist und studiert zur Zeit am Konservatorium in Feldkirch. Er ist Mitglied des Bundesjugendorchesters und kam im vergangenen Jahr beim Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ in Kassel auf einen dritten Preis.

Rebecca Clarke war eine erfolgreiche Solobratscherin – notgedrungen, denn ihr Vater entzog ihr die Unterstützung, sodass sie ihr Kompositionsstudium abbrechen musste. Sie war eine der ersten Frauen, die am Londoner Royal College of Music studierte. Als sie 1979 mit 93 Jahren starb, hinterließ sie etwa 100 Werke, von denen zu ihren Lebzeiten nur 20 gedruckt wurden. Ihre Sonate für Viola und Klavier errang 1919 den zweiten Platz beim „Coolidge International Prize“. Leidenschaftlich und expressiv mischen sich Spätromantik, Impressionismus und Moderne.

Auch der Ton von Ruben Föhr ändert sich bei diesem Werk: Nach kraftvoll strahlendem Beginn flüstert die Bratsche durchscheinend zart, schwingt sich in hohem Bogen auf und erzählt in dunkel blühender Lyrik von Sehnsucht und Verlangen. Der Tettnanger Pianist und Klavierlehrer Jürgen Jakob begleitet ihn. Mal treibt das Klavier das Geschehen voran, mal die Bratsche, und manchmal ist es, als denke das Klavier ganz für sich über die Themen der Bratsche nach. Wenn die Bratsche am Ende des Satzes sachte zur Ruhe kommt, umrahmt sie das Klavier mit zärtlichem Gemurmel. Das Vivace sprüht vor Energie, muntere Pizzicati hüpfen dem Tupfen der Tasten entgegen, im Mittelteil umspielen beide einander wie Wellen. In einer einzigen langsamen Linie leitet das Klavier den Schlusssatz ein, die Bratsche legt ruhig fließende Schwermut darüber. Immer wieder steigern sie sich zu fiebrigem Höhenflügen, bis aus gespenstischem Tremolo die Passion des Anfangs neu ersteht. Ein kurzes Atemholen noch, dann stürzen sich beide in ein Finale voll Kraft und Ausdruck. Nach dem furiosen Schlussakkord bleiben nur zwei Wünsche offen: der nach einer Zugabe und der nach mehr Musik von Rebecca Clarke.