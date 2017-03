Friedrichshafen Rote Rosen für Mutter Courage

Das Berliner Ensemble entlockt dem Publikum im GZH mit Claus Peymanns Inszenierung Ovationen. Der Intendant und Regisseur des Berliner Ensembles gab selbst die Einführung in den Klassiker von Bertolt Brecht und dankte Hauptdarstellerin Carmen-Maja Antoni mit einem Blumenstrauß. Sie stand in der Titelrolle zum zweihundertsten Mal auf der Bühne.

Tschak! Sticht der von oben herabstürzende Zweig ins Blickzentrum auf die Bühnenmitte, wo er im Boden stecken bleibt, wie ein verästelter Dolch mit Blumenschmuck. „Das Frühjahr kommt. Wach auf du Christ! Der Schnee schmilzt weg. Die Toten ruhn. Und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken nun.“ Mit diesem Song betritt auch die titelgebende Mutter Courage samt Karren und Kindern die Bühne in Form einer dem Publikum zugeneigten Rundscheibe, einer schiefen Ebene. Hier spielt das Berliner Ensemble an zwei Abenden die Inszenierung von Claus Peymann, die 200. und 201. Aufführung seit der Premiere am 26. November 2005. Das Ensemble gastierte mit dem Stück bereits weltweit, feierte Erfolge von New York bis Teheran. Zuhause in Berlin sind keine Karten für die Vorstellungen zu bekommen, in Friedrichshafen waren sie beinahe ausverkauft. Claus Peymann selbst gibt „in der schönen Stadt“ die Einführung in das Stück. Zeitgemäß ist es, das betont er, vielleicht mehr denn je in den vergangenen knapp 80 Jahren, die sowohl Brechts Theaterstück als auch der Intendant und Regisseur auf dem Buckel haben. „Nie wieder Krieg“ lautete der alle Stimmen vereinende Ruf nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Jedoch „es ist wieder so, alle rüsten auf“. Seiner Generation kreidet Peymann es an, der nachfolgenden Generation nicht weitergegeben zu haben, dass der Krieg das Schlimmste überhaupt ist. Den Text Brechts hat er übernommen, aber abgespeckt und somit aus dem Kontext des Dreißigjährigen Krieges weitgehend herausgelöst. Auch die Musik entspricht dem Original von Paul Dessau. „Das Entscheidende herausarbeiten, das Überflüssige weglassen“, nach dieser Devise dürfe man die Klassiker verändern, „wenn man es kann“, zitiert Peymann Brecht.

Die Mutter Courage auf der Bühne will ihr Geschäft machen mit dem Krieg und dabei ihre drei Kinder, man könnte sie als junge Erwachsene oder Jugendliche bezeichnen, möglichst unversehrt durch die schwere Zeit bringen. Untrennbar verbunden ist die Rolle mit Carmen-Maja Antoni, die in allen bisherigen Aufführungen „die Courage“ spielt, verkörpert, lebt. Die Rolle ist ihr tatsächlich auf den Leib geschrieben, ihr gesamtes Schauspielerleben verbindet sie mit Brechtschen Stücken, wenngleich sie dem deutschen Fernsehzuschauer eher aus dem „Tatort“ bekannt ist.

Der ältere Sohn Eilif (Raphael Dwinger) lässt sich vom Werber zum Kriegsdienst kaufen und wundert sich, dass sein Plündern in Friedenszeiten anders gewertet wird als im Krieg, wo er für seine Taten ausgezeichnet wurde. Er bezahlt diesen Irrtum mit seinem Leben. Der jüngere Sohn Schweizerkas (Sven Scheele), redlich und einfältig, wird zum Zahlmeister des Regiments. Beide Eigenschaften werden ihm bei „Ausbruch“ des Friedens zum Verhängnis, als er unbedingt die Kasse vor dem Feind schützen will. Auch ihn kann die Mutter nicht vor dem Todesurteil retten, zu lange feilscht sie um den Betrag, der ihn auslösen könnte. Geblieben ist ihr Kattrin, die stumme Tochter (Karla Sengteller), der sie einen Ehemann in Aussicht stellt, wenn der Frieden da ist. Aber auch dieses Kind fügt sich nicht in die mütterlichen Pläne und wird zum Opfer des Krieges. Sie wird erschossen, als sie von einem Turm herab laut trommelt, um die Menschen in der Stadt vor den heranrückenden Soldaten zu warnen. Auf der Bühne wechseln die Jahreszeiten. Es regnet wahrhaftig, es schneit, der Sturm pfeift durch den Planwagen, in dem die Courage ihre Habe und ihre Waren transportiert. Das Publikum wird ganz in den Bann der Bilder auf der Bühne gezogen.

Szenenapplaus bekommt Antoni für das Lied von der großen Kapitulation. Alle Rollen sind prominent und hervorragend besetzt, insgesamt werden die rund 30 Figuren von 15 Personen dargestellt. Ursula Höpfner-Tabori spielt und singt die kranke, abgemagerte Prostituierte Yvette Pottier mit brüchiger Stimme ebenso glaubhaft wie sie später die dank einer lukrativen Heirat zu Bauchspeck und Geld gekommene Witwe gibt. Der Feldprediger (Martin Seifert) passt sich der politischen Situation an wie sein Gewand und konkurriert mit dem Koch (Manfred Karge) um den Platz an der Seite Courages, wodurch sich beide ein Entkommen vor dem Hungertod erhoffen. Denn die Händlerin macht ihren Gewinn mit dem Krieg und investiert in seine Fortsetzung. Da macht ihr der Frieden zunächst einen Strich durch die Rechnung. Am Schluss zieht sie ihren Karren selber von der Bühne. „Ich muss wieder in den Handel kommen.“ Der Lichtkegel schrumpft, in sein Zentrum stürzt ein verästelter Zweig und bleibt im Bühnenboden stecken wie ein Dolch. Der Frühling ist wieder da. Diesmal trägt er Dornen. Stehende Ovationen und Bravo-Rufe gibt es für das gesamte Ensemble, einschließlich Musiker und Regisseur, der „seiner“ Courage, „the only one Antoni“, einen Strauß roter Rosen zur Feier der 200. Aufführung überreicht.