Friedrichshafen Rotary Club: Sommerfest zugunsten der Bahnhofsmission

Die Benefizveranstaltung der Häfler Rotarier findet am 28. Mai auf dem Campus amSeemooser Horn statt.

Nachdem das Werftgelände in Kressbronn nicht mehr zur Verfügung steht, feiert der Rotary Club Friedrichshafen sein Sommerfest "Rotary am See" bereits zum zweiten Mal auf dem Gelände der Zeppelin-Universität. Pressereferentin Renate Köster und der aktuelle Präsident Karl-Heinz Wolfsturm laden am Sonntag, 28. Mai, von 11 bis 17 Uhr zu der 19. Benefizveranstaltung der Häfler Rotarier ein. "Feiern direkt am See, das ist sozusagen unser Markenzeichen", berichtet Renate Köster über den neuen Veranstaltungsort, der sich besonders für Familienausflüge eignet.

Denn er ist mit Bus (Haltestelle Seemooser Horn), mit dem Zug (Manzell), zu Fuß über den Uferweg oder mit dem Fahrrad gut erreichbar. Und wer mit dem eigenen Auto kommt, der kann in der Nähe parken. Das junge Pendant zu den Rotariern ist der Rotaract Club. Die jungen Leute zwischen 18 und 30 Jahren werden die Kinderbetreuung auf der Spielwiese und an der Hüpfburg übernehmen. Die 66 Rotarier krempeln ebenfalls die Ärmel hoch und bewirten ihre Gäste. Zugunsten des guten Zwecks kochen, zapfen, grillen und bedienen sie und verkaufen Lose. Letzteres ist wichtig. Denn die Tombola war schon immer eine der Hauptattraktionen beim "Rotary am See" und auch in diesem Jahr sind zwei Zeppelinflüge, ein Porsche-Wochenende, ein Nostalgiefahrrad, Elektrogeräte und vieles mehr in der Lostrommel.

Eine weitere Attraktion ist erneut das Kuchen-Büffet mit leckeren Torten von Weber und Weiss. In diesem Jahr sind zudem erstmals die Mitglieder des Rotary Clubs St.-Dié-des-Vosges mit einem Wein- und Käsestand vertreten und für die gute Stimmung sorgt das Trio "Fun AcoustiX". Mit dem Spendenerlös unterstützt der Club diesmal die Friedrichshafener Bahnhofsmission, die ebenfalls einen Informationsstand aufbauen wird. "Da gibt es wirklich viele Löcher zu stopfen", sagt Pressereferentin Renate Köster. Aber eigentlich haben Alle etwas von der Benefizveranstaltung, denn wie sagt Karl-Heinz Wolfsturm: "Arbeit verbindet."