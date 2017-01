Friedrichshafen Rotaract-Club sammelt zwei Millionen Deckel gegen Polio

Der Rotaract-Club Friedrichshafen sammelt Plastikverschlüsse, verkauft sie und hilft damit, Polio auszurotten. Über sein Engagement gegen Kinderlähmung und seine sonstigen Aktivitäten informiert der Club nächste Woche in der Hugo-Eckener-Schule.

Die Welt steht kurz davor, eine Krankheit auszurotten. Polio, deutsch Kinderlähmung, kommt nach Angaben der Hilfsaktion "End Polio Now" nur noch in drei Ländern vor: Nigeria, Afghanistan, Pakistan. Dass das Virus vielleicht schon bald ganz verschwindet, dazu will der Rotaract Club Friedrichshafen seinen Beitrag leisten. 4000 Impfdosen hat die Jugendorganisation des Rotary Clubs in den vergangenen anderthalb Jahren ermöglicht. Dafür hat der Verein nach eigenen Angaben zwei Millionen Plastikdeckel von PET-Falschen gesammelt hat. „Das waren schon einige Lastwagenladungen voll“, erinnert sich die Rotaract-Vorsitzende Carolin Westerberg.

An 16 Sammelboxen in Friedrichshafen und Umgebung kann man die Deckel abgeben, die dann an der Zeppelin-Uni gebündelt, zu einem Recycling-Unternehmen gebracht und an dieses verkauft werden. „Das Pfand für die Flasche bekommt man auch ohne Deckel zurück“, erklärt Westerberg. Etwa 500 Deckel finanzieren eine Schluckimpfung, drei seien für eine Immunisierung nötig. Mehr als 1300 Menschen hat die Aktion somit einen vollständigen Schutz vor der lebensbedrohlichen Krankheit gebracht. „Das Ganze hat einen stark symbolischen Wert“, sagt Westerberg, mit einer Geldspende könne man mehr bewegen. Den messbaren Erfolg des Deckelsammelns schmälert das nicht. Zur Aktion, Polio und zum eigenen Club informiert der Verein am Freitag, 10. Februar. Ab 19 Uhr steht in der Hugo-Eckener-Schule auch "eine Art Neugründung des Clubs" an, wie es Westerberg formuliert. Zuletzt sei die Zahl der aktiven Mitglieder stark zurückgegangen. Dabei seien alle zwischen 16 und 30 Jahren eingeladen, sich bei Rotaract zu beteiligen: "Egal ob Student, Schüler, Berufstätiger", sagt Westerberg.

Auf drei Säulen steht der Club: "Lernen, Helfen, Feiern". "Bei Lernen geht es um Vorträge und Führungen, die wir besuchen, bei Feiern um Spaß", so Westerberg, "und bei Helfen um soziales Engagement, das ist das Herz des Vereins."

Informationen im Internet: friedrichshafen.rotaract.de