Friedrichshafen Rotachhalle bebt und brodelt beim Lottenweilerball

Auch in Ailingen sind wieder die Narren los. Wenn die Narrenzunft Lottenweiler zum Ball einlädt, wird gefeiert.

Friedrichshafen (kke) Der Gumpige Donnerstag hat es auch in diesem Jahr wieder in sich. Am Vormittag wurden noch Narrenbäume aufgestellt und am Abend wird in der Rotachhalle beim Lottenweilerball gefeiert. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, Kostüme zu entwerfen und umzusetzen. Treu nach dem Motto "Hier bin ich Narr, hier darf ich's sein" verkleiden sich die Narren. Sie lassen den Alltag und die Zwänge bis zum Aschermittwoch hinter sich und leben den bunten Traum der Masken.

DJ Friebie gibt einen Mix aus fetzigen Rhythmen zum Besten. Langsam trudeln die Besucher ein und die Tanzfläche füllt sich. Die Tanzfreudigen werden auf der Bühne in gleißendes Laserlicht getaucht. Dann betreten die drei Narrengruppen in ihren genialen Kostümen den Schauplatz des Geschehens und mischen das Publikum richtig auf. Die Bodenseenarren rufen: "D' Wella kommet – dugget euch!" Von den Teuringer Johle hört man ihr Gejohle und der Ruf ertönt: "Teuringer – Johle". Dann wäre da noch die Narrenzunft Berg und was würde da besser passen als ein lebhaftes: "Berg auf – Berg ab." Eine Zeit lang animieren sie die Gäste und tanzen mit ihnen wild durch die Reihen der begeisterten Narren, dann übernimmt DJ Friebie wieder das musikalische Ruder und heizt an.

Doch auch diese abwechslungsreiche Animation hat mal ein Ende und endlich kommen die Blaumeisen im Tiefflug auf die Bretter, die für viele die Welt bedeuten und ziehen das Publikum sogleich in ihren Bann. Der Klang der Gruppe durchzieht die große Halle. Die Blaumeisen bieten unterschiedliches Liedgut und egal ob Schunkellieder oder Rock und Pop, es ist für jeden etwas dabei. Dann zeigen die Blasmusiker der Lumpenkapelle Froschties, was sie können. Nach der Maskerade, die gelungener nicht sein konnte, weil die Masken mal wieder mit Stolz getragen wurden, setzten die Blaumeisen ihren musikalischen Siegeszug fort und machten nur eine Schaffenspause, weil die FötzlesBrass-Band in dieser Nacht ebenfalls ihre Fans nicht enttäuschen wollten. Sie spielten mit viel Enthusiasmus und man spürt die Liebe zur Musik. Den Abschluss des Festes machten wieder die Blaumeisen.