Die leidenschaftlichen Rock n'Roller haben ein Heimspiel und bitten ihr Publikum dabei auch zum Tanz mit Stücken von Chuck Berry bis zu den Rolling Stones.

Die Rockin’ 60s aus Ailingen haben am Samstag, 13. Mai, ein Heimspiel: Im Gemeindehaus Berg (Schulstraße 10) unternehmen sie ab 20 Uhr eine Zeitreise in die gute, alte Rock n’ Roll-Ära der Petticoats, Nietenhosen und Haartollen. Albrecht (Bass), Jandy (Gitarren), Uwe (Gesang, Percussion), Bruno (Schlagzeug) und Hubert an den Gitarren sind Rock n’ Roller aus Leidenschaft. Jeder von ihnen hat über 40 Jahre musikalische Erfahrung. Gespielt werden Songs von Elvis Presley, Chuck Berry und Bill Haley, von Carl Perkins, Little Richard und Shakin Stevens bis zu den Beatles, Rolling Stones und CCR. Es darf getanzt werden!