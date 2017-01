Die Tanzshow im Graf-Zeppelin-Haus verbindet Ballett mit Popsongs von Prince, Lenny Kravitz, Beyoncé und anderen. Nach einem eher lauen Einstieg gelingt später sogar hochakrobatische Unterhaltung.

„Boys of Bad Dance“ müsste die Compagnie heißen, denkt man sich in den ersten Minuten von „Bad Boys of Dance“. Nach „Weltklassetänzern“ und einer Neuerfindung des Balletts – beides verspricht das Programmheft von „Rock the Ballet“ – sieht das Gebotene erst mal nicht aus. Aus den Boxen knallen Partykracher: „Shut up & dance with me“, „My Sharona“ und „American woman“, aber der jungen Truppe auf der Bühne fehlt es an Körperspannung und einer explosiven Bewegungssprache. Da trifft modernes Ballett auf eine Lässigkeit, die zeitgeistig schwer auf Kurs sei mag, aber kaum zu den adrenalingeschwängerten Hits passt. Jedenfalls ist die Musik viel schneller von null auf hundert als die Atmosphäre im Saal. In dieser Kluft erinnert „Rock the Ballet“ anfangs an eine Stimmungsvortäuschungsmaschinerie, wie Diskotheken sie betreiben: Vor der Disko wummert’s, drinnen muss die Laune also gewaltig sein; und wenn man reingeht, ist noch kein Mensch da; ein hohler Zauber.

Die Kluft zwischen Sound und Tanz gründet aber tiefer: in einer Popmusik, die auf Überlebensgröße zielt und sich dabei der maximalen Effekthascherei annähert – etwa mit „Love runs out“ von OneRepublic. Ein Tänzer wirkt aus der Perspektive des Publikums relativ klein, vom Soundsturm dagegen wird der Besucher eingehüllt. Wie soll da ein Bühnenakteur der Musik nicht gegenüberstehen wie ein Zwerg dem Gebrüll eines Riesen? Den einfachsten Weg, die Tänzer live auf die große Leinwand zu übertragen, geht „Rock the Ballet“ zum Glück nicht. Stattdessen setzt man im Hintergrund auf abwechslungsreiche und wirklich kreative Videos. Allerdings lenken sie von den zudem oft nebelverschleierten Tänzern ab, zumal von denen ja auch keine Heerscharen auf der Bühne stehen, sondern maximal sieben: sechs Männer und eine Frau.

Aber genug geunkt. Es wird ja besser. Zunächst vor allem, wenn die High-Life-Mucke mal zurückdreht und die Jungs auch nicht tänzelnd abhängen wie eine Boygroup aus einem Musikvideo der 90er. Richtig anrührend werden Musik und der nun langsam-getragene Tanz bei der wehmütigen Coldplay-Ballade „The Scientist“. Und beim Inbegriff des Liebesleid-Chansons, Jacques Brels „Ne me quitte pas“, hallt das Flehen im Stillstand nach: Die „Bad Boys“ verharren lange Momente auf der Stelle, legen die Hand aufs Herz und schauen zu Boden. Cassandra Surianello, die einzige Frau der Truppe, hat ihre charmantesten Minuten, als sie im Retro-Verführungsfummel und mit wenigen wohlgesetzten Hüftschwüngen „ihren“ Männern den Kopf verdreht, zum pirschenden Songklassiker „Fever“, in der Neuauflage von Beyoncé.

Vor allem die zweite Hälfte hat es in sich. Sie gehört einigen großen Toten der Popgeschichte: Queen und damit Freddie Mercury, ferner Prince und Michael Jackson. Hier platzt der Knoten. Immer wieder legen die Tänzer artistische Einlagen aufs Parkett, die jedem gestandenen Bodenturner Ehre machen. Besonders die Songs von Michael Jackson werden der Truppe zum Ansporn. Der Mann, der seine Songs bis in den kleinen Finger hinein tanzte wie außer ihm nur noch James Brown, wird in seinem Stil nicht schlicht kopiert, aber die rhythmische Umsetzung seiner Hits sitzt; die „Bad Boys“ zeigen große Feingliedrigkeit und wirbeln wie gespannte Sprungfedern. Das hätte man sich von Anfang an gewünscht, war aber in den Choreographien von Adrienna Canterna nicht vorgesehen.

Am Schluss schlägt dann sogar der Humor über die Stränge, mit Queens „Bohemian Rhapsody“: die A-Cappella-Passagen des überkandidelten Songs werden zur tanztheatralischen Opern-Parodie, bei der man sich das Grinsen nicht verkneifen kann. Ende gut, alles gut. Versöhnt stapft man durch den Schnee nach Hause.