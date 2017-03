Friedrichshafen Riedleparkstraße: Altes Backsteinhaus wird für Neubau-Wohnungen abgerissen

Ein altes Backsteinhaus an der Ecke Riedlepark-/Hofener Straße wird abgerissen. Die Fränkel AG wird dort zwei neue Gebäude mit 25 bis 30 Mietwohnungen bauen. Das alte Haus sei nicht sanierungsfähig gewesen. Unterdessen gibt es Kritik an dem Abriss.

Friedrichshafen – Noch bevor es Offizielles zu den Hintergründen gab, erregte die Nachricht vom Abriss eines weiteren alten Hauses in Friedrichshafen die Gemüter: In der Riedleparkstraße ist zurzeit ein Bagger dabei, das Backsteinhaus an der Ecke zur Hofener Straße abzubrechen. Dort will die Fränkel AG zwei moderne Wohngebäude bauen. Angesichts der Reaktionen auf den Abriss zeigt die Geschäftsführung Bedauern darüber, dass ein Erhalt des alten Gebäudes nicht möglich gewesen sei.

Unterdessen befeuert der Abriss wieder die Debatte über den Umgang mit alter Bausubstanz in der Stadt. Auf der Facebook-Seite "Friedrichshafen, damals, gestern, heute", die fast 8400 Mitglieder hat, beherrschte der Abriss die Kommentarspalte. Die Reaktionen reichen von Bedauern – "Es tut mir leid um dieses Haus" – bis hin zu Häme und Misstrauen gegenüber Stadt wie Bauherren: Dort entstünden in der Folge Luxuswohnungen, argwöhnt mancher. Die Stadt verliere ein weiteres Stück Charakter, wird beklagt. Eher vereinzelt kommt aber auch der Hinweis darauf, dass Friedrichshafen Wohnraum braucht, den ein Neubau eher bieten kann. Nicht jeder trauert also dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Backsteinhaus nach.

Der Gründer der Facebook-Seite, Peter Liptau, ist jedenfalls enttäuscht: Es sei "sehr schade um ein solch altes Haus, zumal es an einer städtebaulich so wichtigen Stelle wie innerhalb des Ensembles Riedleparkstraße stand", sagt der Bauhistoriker. An allen vier Kreuzungsecken sei noch historische Substanz zu sehen". Peter Liptau sieht angesichts des neuerlichen Abrisses eines alten Hauses ein grundsätzliches Problem im Denkmalschutz sieht. Der Abriss des ehemaligen Hotels Schöllhorn im vergangenen Jahr und die massiven Proteste haben nach Liptaus Ansicht dazu geführt, dass die Stadtverwaltung nun dran ist, einen Gestaltungsbeirat einzurichten, dessen Konzept derzeit erarbeitet wird. Allerdings hätte dieser Beirat nur beratende Funktion, aber "keinerlei rechtliche Handhabe". Grundsätzlich leide die Landesdenkmalpflege unter personeller Unterdeckung und sei deshalb nicht in der Lage, ein flächendeckendes Denkmalregister aufzustellen und zu aktualisieren. Es sei auf Hinweise angewiesen. "Aus meiner Sicht kann und darf das nicht so weitergehen", so Liptau. Es muss dringend etwas geschehen, sei es auf Landes- oder städtischer Ebene."

"Wir haben nicht leichtfertig abgerissen!", sagt dagegen Jaqueline Egger-Buck, Vorstand der Fränkel AG, gegenüber dem SÜDKURIER. Das Unternehmen habe sich angesichts der zu erwartenden Diskussion vielmehr intensiv mit dem Haus beschäftigt, aber die Schäden an der alten Bausubstanz seien zu groß gewesen: tiefe Risse, Feuchtigkeitsschäden, Innenwände mit potenziell gesundheitsgefährdender Schlacke. Auch energetisch und schalltechnisch gebe es große Probleme. "Es ist nicht sanierbar." Das hätten Sachverständige bestätigt und auch keine Denkmalwürdigkeit attestiert. Die Stadtverwaltung erklärt derweil, dass sie bei dem hier gültigen Kenntnisgabeverfahren keine Entscheidung über den Abbruch treffe, sondern die Stadt nur über das Abbruchvorhaben informiert werde.

Nach dem Abriss – der letzte Mieter zog vor vier Monaten aus – sollen in zwei Gebäuden 25 bis 30 Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern entstehen, erklärt Jaqueline Egger-Buck. Sie zeigt Pläne, die Häuser mit vier Geschossen, Tiefgarage und flachem Dach enthalten. Baubeginn soll im Frühjahr 2018 sein. Ein Baugesuch sei aber noch nicht gestellt worden, bestätigt die Stadtverwaltung. Die jetzigen Pläne seien die aktuelle Idee, aber noch nicht der letzte Stand der Planung.

Vor der Ruine steht am Dienstag eine ältere Frau. Sie wohnt in der Umgebung und schüttelt den Kopf: "Das ist so schade! So etwas Gutes wird doch nicht mehr gebaut heute." Ihren Namen mag sie nicht nennen, aber sie bedauert, dass wieder ein Stück altes Friedrichshafen verschwindet. So wie mit dem Hotel Schöllhorn: Darin habe sie doch einst geheiratet. Nun ist es weg. "Wenn ich daran denke, kommen mir die Tränen."

Das Haus

Über das Alter des Hauses gibt es unterschiedlichen Angaben. Fränkel-Vorstand Jaqueline Egger-Buck nennt das Jahr 1857, Unterlagen der Stadt verzeichnen das Jahr 1902. Sicher ist: Das Haus trug von den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg Schäden davon, mehrere Fassaden wurden nach dem Krieg erneuert. (asp)