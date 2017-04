Owingen Richtfest für neue Aussegnungshalle auf Friedhof

Endlich gibt es auf dem Owinger Friedhof einen passenden Ort für Trauer und Abschied. Für die neue Aussegnungshalle wurde nun Richtfest gefeiert. Die Gesamtkosten werden wohl bei rund 820 000 Euro liegen.

Owingen – Lange haben die Owinger Bürger auf eine Aussegnungshalle auf dem Friedhof warten, Angehörige von Verstorbenen und Bestatter improvisieren müssen. Jetzt ist ein gutes Ende des langen Wegs zu einer besseren und zeitgemäßen Infrastruktur absehbar. Dabei habe der Entscheidungs- und Vorbereitungsprozesses wesentlich länger gedauert als die Planung und Realisierung, erklärte Bürgermeister Henrik Wengert beim jetzigen Richtfest für das neue Gebäude, das von der Owinger Architektin Jasmin Endres geplant wurde.

Einer gewissen Phantasie bedarf es zwar für bodenständige Betrachter, die Struktur eines symbolträchtigen Eichenblatts im Grundriss wahrzunehmen, die die Planerin dem Bauwerk gegeben hat. Doch die ebenso außergewöhnliche wie ansprechende Konzeption wird schnell deutlich. Sie vereint die wichtigen Funktionen für Aufbahrung der Verstorbenen und Trauerfeiern mit den Angehörigen auf sehr gute Weise, wie Henrik Wengert in seiner Ansprache mit kurzem Rückblick auf die Entstehung deutlich machte, ehe Firmenchef Martin Fischer den nachdenklichen Richtspruch auf dem Gebälk des Daches verlas. Auf den sonst obligatorischen Glaswurf wie auf den Sekt wurde an dieser Stelle verzichtet. "Auf einem Friedhof schickt sich das nicht so", erklärte der Bürgermeister und lud die Handwerker stattdessen zum Richtschmaus in den neuen Bauhof im Gewerbegebiet ein.

"Leben und Tod gehören zusammen", hatte Henrik Wengert zuvor in seiner Ansprache betont. Umso mehr brauchten Trauer und der Abschied von Verstorbenen nicht nur Zeit, sondern auch einen adäquaten Ort. Diesen werde die Gemeinde nun bald haben. Schon seit einigen Jahren mussten die Trauerfeiern und Aussegnungen in den Kirchen stattfinden, ehe die Verstorbenen auf dem Friedhof bestattet wurden.

Künftig wird die Aussegnungshalle allen wichtigen Anforderungen gerecht. Die war schon vor einigen Jahren nach Ideen von Diakon Bartsch an einem Standort vorgesehen gewesen. Unter anderem aufgrund der vorhandenen Versorgungsleitungen und der Topografie habe sich der alte Platz als vorteilhafter erwiesen. Hier biete die neue Halle in geschlossenem Zustand für 70 Angehörige genügend Raum und könne zudem nach außen erweitert werden. Toilettenanlagen entstehen innen und außen.

Zu den Kosten sagte der Bürgermeister aus gutem Grund ganz bewusst nichts, wie er anschließend betonte. Die Aussegnungshalle war zwar zunächst auf rund 700 000 Euro kalkuliert worden. Doch aufgrund des aktuellen Baubooms und die schwierigen Ausschreibungssituation werden sich die Gesamtkosten des Projekts wohl auf rund 820 000 Euro summieren, wie eine korrigierte Kostenschätzung schon Ende 2016 ergeben hatte. Genauere Zahlen könne die Gemeinde derzeit noch nicht nennen.

Dass sich die Stadt Überlingen an den Kosten beteiligen könnte, ist im Moment nicht abzusehen. Zwar spielte der Owinger Friedhof für den Teilort Bambergen als Bestattungsort lange eine wichtige Rolle. Und an den Unterhaltskosten hat sich Überlingen zuletzt auch klaglos mit 17 Prozent beteiligt. Doch habe sich diese Bedeutung gewandelt, hieß es zuletzt im Überlinger Gemeinderat. Zumal die Stadt selbst acht eigene Friedhöfe betreibe. Das weitere Prozedere soll daher mit der Gemeinde Owingen besprochen werden.

Keine Überlinger Kostenbeteiligung