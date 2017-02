Friedrichshafen Retrospektive zu Künstler Diether F. Domes

Die Galerie Bodenseekreis und das Museum Langenargen zeigen rund 80 Werke des 2016 verstorbenen Künstlers, von den Anfängen bis in sein letztes Lebensjahr.

Die Galerie des Bodenseekreises in Meersburg und das Museum Langenargen zeigen das Werk des im Oktober 2016 verstorbenen Künstlers Diether F. Domes als Retrospektive. Die Ausstellung „Realisierte Utopien. Das Werk 1960 bis 2016“ umfasst rund 80 Arbeiten. Darunter befinden sich frühe Werke aus den Anfangsjahren, teils aus der Zeit des Kunststudiums in Kassel und Karlsruhe, aber vor allem noch nie gezeigte Werke aus seiner ersten Zeit am Bodensee.



Die Eröffnungsfeier in Meersburg findet am Freitag, 10. März , um 19 Uhr im Spiegelsaal des Neuen Schlosses statt. Die Ausstellung im gegenüber liegenden Roten Haus ist an diesem Tag bereits um 18 Uhr geöffnet. Bis 17. April ist die Ausstellung im Roten Haus zu sehen. Im Anschluss wird sie vom 23. April bis zum 15. Oktober im Museum Langenargen gezeigt.

Grußworte bei der Eröffnung in Meersburg sprechen Tim Domes, Angela Heilmann vom Museum Langenargen und Landrat Lothar Wölfle. Die Kunsthistorikerin Ulrike Niederhofer und Stefan Feucht, Leiter des Kulturamts Bodenseekreis, führen in die Ausstellung ein.