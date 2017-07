Friedrichshafen Renovierung und neue Pächter: Neues Leben für Sportheim des TSV Fischbach

Die Vereinsgaststätte des TSV Fischbach wird renoviert und umfangreich hergerichtet. Bis September soll alles fertig sein, den Pachtvertrag haben die neuen Pächter schon unterschrieben. Tiziana und Enzo wollen künftig Sticca sieben Tage pro Woche bewirten.

Friedrichshafen (gik) In der Gaststätte des TSV Fischbach stehen Stühle auf den Tischen, Innentüren liegen auf Böcken, die Fensterrahmen sind abgeklebt und mehrere Eimer mit weißer Wand- und Lackfarbe stehen bereit: Unübersehbar sind hier umfangreiche Streicharbeiten im Gang. "Alles soll heller und freundlicher werden", erklärt der stellvertretende Vorsitzende des TSV Alexander Lechmann. Der Verein hofft, dass das neue Ambiente aber auch die neuen Pächter bei den Sportlern punkten können und wieder Leben in die Vereinsgaststätte bringen. Gerade haben Tiziana und Enzo Sticca den Pachtvertrag unterschrieben.

Alexander Lechmann, Alois Weiß und Walter Stehle gehören zum Bauausschuss, organisieren und nehmen auch selbst Pinsel oder Farbrolle in die Hand. Vor etwa vier Wochen haben sie losgelegt. Möglichst viel soll in Eigenarbeit erledigt werden, um die Vereinskasse zu schonen. "Samstags haben immer zwischen drei und acht Leuten aus den verschiedenen Abteilungen mitgeholfen", sagen sie und freuen sich über die Beteiligung der Vereinsmitglieder. Die Wände und Decken sind bereits geweißelt und auch die bislang dunkelbraunen Fensterrahmen und Türen haben ihre erste weiße Farbschicht schon bekommen. "Neue Lampen kommen noch", erklärt Vize-Vorsitzender Lechmann, "und ein neuer Herd". Bis September soll alles fertig werden.

Die Familie Sticca betreibt bereits seit mehreren Jahren das italienische Restaurant "La Taverna" an der Bundesstraße 31 in Friedrichshafen-Fischbach. Das soll auch weiterhin so bleiben. "Im Vereinsheim wird es eine kleine Karte mit vorwiegend deutscher Küche geben", erklärt Enzo, "vielleicht machen wir auch das eine oder andere Event". Sieben Tage die Woche, an Werktagen ab etwa 17 Uhr, samstags ab 15 Uhr und sonntags bereits zum Frühschoppen will die Familie Sticca das Lokal öffnen, für Mitglieder und Freunde des TSV sowie Neugierige. Sportereignisse im Pay-TV sollen ebenfalls gezeigt werden. "Vielleicht wird ja aus dem einen oder anderen Neugierigen ein neues Vereinsmitglied – wer weiß?" hofft die Vorsitzende Ute Köhler.