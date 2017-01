Friedrichshafen Renate Köster will einen OB, der nahe an den Menschen ist

Renate Köster will einen OB, der nahe an den Menschen ist

Friedrichshafen wählt am 12. März einen neuen Oberbürgermeister. Im Vorfeld spricht der SÜDKURIER mit Häflern, was sie sich vom neuen OB wünschen. Renate Köster, unter anderem stellvertretende Vorsitzende der Tafel, wünscht sich, dass sich der künftige OB für soziale Belange stark macht

"Der Oberbürgermeister muss nahe an den Menschen dran sein. Mir ist wichtig, dass er für soziale Belange ein offenes Ohr hat, sie ernst nimmt und auch als direkter Gesprächspartner zur Verfügung steht." Renate Köster sagt, dass gerade die soziale Kompetenz eine wichtige Eigenschaft ist, die jeden Verwaltungschef, insbesondere natürlich auch das künftige Stadtoberhaupt von Friedrichshafen, auszeichnen sollte.

Dass Friedrichshafen in dieser Hinsicht auf einem guten Weg ist, steht für die ehemalige Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises außer Frage. Sie hat sich zeitlebens in vielen Bereichen ehrenamtlich eingebracht. "Dranbleiben" heißt ihr Wunsch, zum Beispiel in Bezug auf die Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement. "Darauf dürfen wir wirklich stolz sein – nicht jede Stadt hat solch eine Stelle." Der früheren langjährigen Vorsitzenden und jetzt stellvertretenden Vorsitzenden ist auch die Förderung und Unterstützung des Häfler Tafelvereins ein besonderes Anliegen. "Die Stadt gehört zu den Mitbegründern der Tafel. Das ist gut so", betont sie. Gut sei auch, dass die städtische Bereitschaft und Zusicherung vorhanden sei, einen möglichen jährlichen finanziellen Abmangel bis zu einer Höhe von 10 000 Euro zu übernehmen – auch wenn dies bisher nur ein einziges Mal habe in Anspruch genommen werden müssen. Dennoch sei man vonseiten der Tafel nicht wunschlos glücklich. "Wir bräuchten dringend als langfristige Lösung einen zuverlässigen Lagerraum – um zum Beispiel Konserven und länger haltbare Trockenware aufbewahren zu können", so ihre Bitte auch an den künftigen OB.

Die verstärkte Einbindung der Bürger in kommunale Entscheidungsprozesse ist für Renate Köster unerlässlich. "Die Grundlagen sind in Friedrichshafen da", sagt sie etwa mit Blick auf das gut angelaufene Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek). Vorbildlich findet sie nicht zuletzt die Arbeit in der Fischbacher Runde. "Solch ein Engagement würde ich mir für alle Stadtteile wünschen, das kann gerne ausgebaut werden." Noch ein wichtiger Punkt, der ihr sehr am Herzen liegt: "Auch am Thema Zeppelin-Stiftung sollte der künftige Oberbürgermeister unbedingt dranbleiben", sagt Renate Köster mit Nachdruck. "Ohne sie wäre gerade auch im sozialen Bereich in Friedrichshafen vieles nicht möglich."