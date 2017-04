Friedrichshafen Regenerstraße: Finale eines umstrittenen Wohnbau-Vorhabens

Der Gemeinderat entscheidet am Montag über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Regenerstraße. Dort sollen in acht mehrstöckigen Häusern bis zu 78 Wohnungen entstehen. Eine Bürgerinitiative wehrt sich seit Jahren dagegen.

Seit drei Jahren zieht sich das Verfahren um die Bebauung der Regenerstraße. Nachdem der Technische Ausschuss am 4. April dem umstrittenen Vorhaben seine Zustimmung erteilt hat, wird sich am kommenden Montag der Gemeinderat damit befassen. Es steht der Satzungsbeschluss für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan an. Gleich nach der Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse ist das Thema als zweiter Tagesordnungspunkt kurz nach 16 Uhr an der Reihe. Stadtplanungsamts-Chef Klaus Sauter und Stefan Nachbaur, Geschäftsführer der Firma Prisma, werden referieren, danach sind die Räte mit Fragen und Fraktionserklärungen an der Reihe.

Die Fronten sind verhärtet: Viele Anwohner, die sich in der Bürgerinitiative Apfelbaumfeld zusammengeschlossen haben, wehren sich vehement gegen das Vorhaben: Die Firma Prisma plant auf dem 8535 Quadratmeter großen Grundstück in der Regenerstraße/Windhager Straße im Auftrag des Grundstückseigentümers Robert Baur acht drei- bis viergeschossige Wohnhäuser. Bis zu 78 Wohnungen könnten entstehen. Auf 20 Prozent der Flächen soll preisgebundener Wohnraum entstehen, darauf will die Stadt den Investor verpflichten. Die Bebauung ist der Bürgerinitiative viel zu dicht und die Häuser zu hoch, zumal der bislang gütlige Baulinienplan nur eine eingeschossige Bebauung zulässt. Sprecher der Bürgerinitiative hatten im Vorfeld der Sitzung des Technischen Ausschusses bereits juristische Schritte angekündigt. Zwei Petitionen im März 2015 und März 2016 scheiterten.

Sagt der Gemeinderat ja zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, kann die Firma Prisma bald loslegen. Zunächst muss das Gelände jedoch untersucht werden. Eine Luftbildauswertung hat ergeben, dass die nähere Umgebung im Zweiten Weltkrieg mit Sprengbomben bombardiert worden ist. "Da erfahrungsgemäß etwa acht bis 15 Prozent aller abgeworfenen Sprengbomben nicht explodierten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch Sprengbomben-Blindgänger oder andere Kampfmittel vorhanden sind", heißt es in einem Gutachten.