Friedrichshafen Referent Martin Freitag spricht beim Maybach-Seminar über Zukunft von Motoren

Die duale Hochschule Ravensburg lädt kommende Woche zum nächsten Maybach-Seminar ein. Thematisiert wird die Zukunft von Motorentechnik.

Das nächste Maybach-Seminar findet laut Mitteilung aus der Dualen Hochschule Ravensburg (DHBW) am Dienstag, 17. Januar, um 18 Uhr auf dem Technik-Campus im Friedrichshafener Fallenbrunnen statt. Der Referent Martin Freitag, Chef der Fakultät für Technik an der DHBW, werde sich unter dem Titel „Otto/Diesel und CO2/NOx – was nun?“ mit der Zukunft von Verbrennungsmotoren beschäftigen. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei.

Die Mengen an Schadstoffen im Abgas von Verbrennungsmotoren sind gesetzlich limitiert, um die Grenzen nicht zu überschreiten, werden in der Motorenentwicklung große Anstrengungen unternommen. Der Referent erläutert, wie in Otto- beziehungsweise Dieselmotoren die Kraftstoffe verbrannt werden und wie dabei Abgasschadstoffe entstehen. Freitag hat Maschinenbau mit der Vertiefung Verbrennungskraftmaschinen studiert und mehr als 25 Jahre lang bei Motorenbau-Unternehmen zumeist in der Entwicklung gearbeitet. Das Maybach-Seminar ist eine öffentliche Veranstaltungsreihe an der DHBW Ravensburg am Campus Friedrichshafen. Es werden aktuelle Themen aus den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften präsentiert und diskutiert.