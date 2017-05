Friedrichshafen Realschule richtet Bläserklasse ein

Mit einem neuen Angebot setzt die Realschule Ailingen auf gemeinsames Musizieren von Anfang an. Sie richtet eine eigene Bläserklasse ein. Schule und Musikschule als Kooperationspartner setzen auf mehr soziales Miteinander in der Klasse.

Friedrichshafen – Erst mal bekommen sie nur das Mundstück und versuchen, einen Ton herauszubekommen. "Das sind die Lippen nicht gewöhnt, da braucht ihr Geduld", sagt Trompetenlehrer Thomas Unger. Nach einigen Versuchen klappt es bei Yanis und Filip – rauh und schnarrend klingt es, wenig nach strahlender Trompete. Unger ist trotzdem zufrieden. "Manche müssen zwei bis drei Wochen üben, bis sie das schaffen." Die beiden bekommen ein "geeignet" auf ihre Laufzettel und schnuppern weiter. Nebenan lässt Ulrike Sailer sie in den Querflötenkopf blasen. "Die Mundwinkel sind wie angeklebt", erklärt sie und hält das Instrument hin: "Jetzt noch mal mit aller Kraft!" Auch hier gelingt ein Ton, auch hier gibt es "geeignet". Am Schlagzeug testet Yanis Trommeln und Becken, ehe Torsten Wenz ihn immer kompliziertere Rhythmen schlagen lässt. "Cooles Instrument", findet seine Mutter.

Die Schüler der zukünftigen Bläserklasse an der Realschule Ailingen suchen ihre Instrumente aus: Klarinette, Saxofon, Querflöte, Schlagzeug, hohes und tiefes Blech stehen zur Wahl. Ab dem kommenden Schuljahr plant die Schule, die Bläser in allen Fächern gemeinsam zu unterrichten. Diese Klasse erhält einen anderen Musikunterricht: "Der traditionelle Musikunterricht wird durch das gemeinsame Musizieren ersetzt", sagt Rektorin Svenia Bormuth. Die nötige Theorie erlernen die Schüler am praktischen Beispiel. Das gemeinsame Musizieren schule weit mehr als nur Notenlesen und Fingerfertigkeit, sagt Bormuth. "Die Kinder müssen von Anfang an aufeinander hören, sie trainieren Konzentration und Disziplin."

Konrektorin und Musiklehrerin Sabrina Graf hat im Referendariat Erfahrungen mit solchen Bläserklassen gemacht: "In den Klassen habe ich gemerkt, dass es ein ganz anderes Sozialgefüge gibt. Das gemeinsame Musizieren hat sich entscheidend auf das Miteinander der Klasse im Alltag ausgewirkt." Mit dem neuen Ansatz entwickelt die Schule ihre Tradition der Bläserklassen weiter. Bisher waren sie zwar Bestandteil des Musikunterrichts in der 5. und 6. Klasse, aber die Schüler kamen klassenübergreifend im Orchester zusammen. Jetzt schon machen nach den zwei Jahren viele Schüler weiter Musik, in Schulband, Musikschule oder Musikverein.

Kooperationspartner ist die Musikschule Friedrichshafen. "Mir ist es wichtig, die Kinder in ihrem schulischen Umfeld zu erreichen", sagt Musikschulleiterin Sabine Hermann-Wüster. "Sie können ihre Instrumente gemeinsam lernen, da ist der Aspekt des sozialen Lernens stark im Vordergrund." Individuelle Förderung und Virtuosität sei im Einzelunterricht eher möglich, aber Zusammenspiel und Rhythmus lernten Klassenkinder früher. Die Schule erreiche auch Kinder, die sonst nicht mit Musik in Berührung kommen, weil sie sehen, wie ihre Freunde Musik machen.

So wie donnerstagmorgens in Ailingen: Während das kleine Blasorchester der 6. Klassen probt, gucken ihnen andere Schüler von draußen zu. Sie sind noch auf dem Schulweg, die Bläser haben schon um 7.30 Uhr angefangen. Trotz der frühen Stunde sind sie hoch konzentriert. Heute fangen sie ein neues Stück an. "Das können wir vom Blatt spielen, das ist nicht so schwer", sagt die Flötistin. Der Schein trügt – Dirigent Johannes Fuchs schlägt den Takt in Halben und gleich geht es durcheinander. "Wie viele Schläge hat eine Halbe?", fragt er. Nach kurzer Debatte und ein bisschen Musiktheorie haben sie sich geeinigt – nach einer Viertelstunde ist die James-Bond-Titelmelodie deutlich zu erkennen.

Ensembles

Die Musikschule Friedrichshafen bietet in sieben Schulen Bläser-, Streicher- und Percussionsklassen sowie musikalische Grundausbildung an. Bläserensembles haben die Realschule Ailingen, die Tannenhagschule und die Grundschulen Kluftern, Schreienesch und Ludwig Dürr. Meist ergänzen diese Arbeitsgemeinschaften den regulären Unterricht, manchmal ist auch der örtliche Musikverein dabei. Im Durchschnitt kostet die Teilnahme pro Monat 25 Euro. Für die neue Bläserklasse an der Realschule Ailingen sind noch Anmeldungen möglich und erwünscht.