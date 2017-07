Friedrichshafen Realschule St. Elisabeth: Schülerinnen starten in neue Etappe

Mit mittlerer Reife und einem guten Notendurchschnitt von 2,3 starten alle Schülerinnen der Realschule St. Elisabeth in Friedrichshafen in einen neuen Lebensabschnitt. Einige wollen jetzt das Abitur erreichen, andere starten mit einer Ausbildung ins Berufsleben.

Mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm haben sich die Zehntklässlerinnen der Realschule St. Elisabeth von Mitschülern und Lehrern verabschiedet. Immer wieder waren seitens der Abgängerinnen die zufriedenen, aber auch wehmütigen Worte zu hören: „Schade, jetzt ist hier alles rum." So heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Der offizielle Teil des Abschieds begann mit einem Wortgottesdienst in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist in Ailingen, zu dem zahlreiche festlich gekleidete Schülerinnen, Lehrer, Eltern und andere Familienangehörige kamen. Im Anschluss an den Gottesdienst fand die feierliche Übergabe der Zeugnisse in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch statt.

Die Zehntklässlerinnen Myriam Menrad (Geige), Lara Miller( Klavier) und Johanna Osterried ( Cello) stimmten mit einer musikalischen Darbietung des klassischen Stückes “Nuvole Bianche” auf den Festabend ein. In ihrer Ansprache gratulierte Schulleiterin Sabine Schuler-Seckinger den Schülerinnen zu ihrem Abschluss. Mit dem Realschulabschluss, so die Schulleiterin, haben sie sich eine gute Ausgangsposition geschaffen, um künftig noch viele größere Herausforderungen zu bestehen. Nicht zuletzt aufgrund der guten Leistungen der abgehenden Schülerinnen, von denen alle ihre Mittlere Reife erfolgreich erhielten, dürfe ein hohes Maß an Selbstbewusstsein gezeigt werden. Zudem wurden die Mädchen eingeladen, St. Elisabeth immer wieder zu besuchen, da sie nach wie vor ein Teil der „Großfamilie St. Elisabeth” seien. Nach den Ferien geht es für einige Abgängerinnen direkt weiter an die Oberstufe des gekoppelten Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums oder an ein anderes Gymnasium, um das nächste Etappenziel Abitur anzuvisieren. Andere wollen direkt ins Berufsleben starten und beginnen eine Ausbildung.

Neben vielen Preisen, Belobungen und Sonderpreisen, die an besonders engagierte Schüle­rinnen vergeben wurden, darf sich die diesjährige Abschlussstufe über einen Notenschnitt von 2,3 freuen.

Zum Abschluss versammelten sich alle Absolventinnen des Jahrgangs 2017 auf der Bühne, um ein letztes Mal gemeinsam zu singen. Damit endete der offizielle Teil der Abschlussfeier. Viele nutzen die Gelegenheit zu Gesprächen, um Erinnerungen auszutauschen und gemeinsam mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge an die nun der Vergangenheit angehörende Zeit an St. Elisabeth zu sprechen.

Auszeichnungen