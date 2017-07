Friedrichshafen Realschule Ailingen verabschiedet 69 Zehntklässler

In der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch haben die Schüler der Realschule Ailingen mit ihren Eltern und Lehrern den Schulabschluss gefeiert.

Schulleiterin Svenia Bormuth hat 69 Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Realschule Ailingen in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch mit dem Realschulabschluss entlassen, wie die Schule mitteilt. Lukas Kaiser krönte den Jahrgang als bester Absolvent mit einem Notendurchschnitt von 1,1. Preise der Deutsch-Französischen Gesellschaft erhielten Jule Bodendorf, Louise-Anne Freimuth, Lukas Kaiser und Melih Özkurt. Die Preise für besondere Leistungen im Fach Mathematik gingen an Stephan Schwartz und Lukas Kaiser. Den Preis für besondere Leistungen im Fach Englisch erhielt Jonas Rahn, für besondere Leistungen im Fach Deutsch Melih Özkurt. Den Preis für besondere Leistungen im Fach Sport holte sich Pasquale Tacelli.

15 Schüler erhielten einen Preis, weil sie einen Notendurchschnitt besser als 2,0 erreicht hatten: Lukas Kaiser, Sina Knoll, Lilly Eberle, Kathleen Prammer, Melih Özkurt, Jule Bodendorf, Jonas Rahn, Mirjam Plackner, Lea Bartschat, Deborah Stephan, Niclas Baur, Luca Segelbacher, Marcel Weißenrieder, Luca Wilhelm, Vanessa Paul. 17 erhielten ein Lob für einen Notendurchschnitt besser als 2,5: Ralph Engstler, Julia Beier, Tim Otto, Daniel Walther, Luna Michel, Gülsüm Tasdemir, Annika Sauerborn, Viola Stockmann, Louise-Anne Freimuth, Lara Ebner, Jessica Geyer, Sebastian Haas, Niklas Rau, Viviane Kuzella, Anja Zinser, Stephan Schwartz, Jannis Schwarz.

Die Absolventen:

Klasse 10a: Marcel Albrecht, Lea Bartschat, Julia Beier, Jule Bodendorf, Mia Brugger, Sündüz Can, Dennis Conte, Adrian Dzanko, Ralph Engstler, Louise-Anne Freimuth, Aleyna Gökhan, Fabienne Greif, Sebastian Haas, Viviane Kuzella, Lukas Mohr, Simon Prüß, Niklas Rau, Luan Rieger, Luca Sammer, Manmohan Singh Sandhu, Michael Strobel, Steven Veit, Ruben Völker, Anja Zinser.

Klasse 10b: Sofia Bittner, Mirea Boose, Lilly Eberle, Mike Essert, Sophia Frankhänel, Lukas Kaiser, Robin Klein, Sina Knoll, Tim Otto, Lucas Petzold, Mirjam Plackner, Jonas Rahn, Noah Rauch, Louisa Riech, Anthony Rössel, Annika Sauerborn, Cindy Schaffron, Stephan Schwartz, Deborah, Stephan, Pasquale Tacelli, Mehmet Tasdemir, Eddi Timonin.

Klasse 10c: Niclas Baur, Lukas Büchelmeier, Lara Ebner, Jessica Geyer, Robin Kuch, Kilian Kuci, Luna Michel, Joans Müller, Melih Özkurt, Vanessa Paul, Markus Pfeffer, Kathleen Prammer, Nico schraff, Maik Schröder, Jannis Schwarz, Luca Segelbacher, Viola Stockmann, Ilea Stöferle, Gülsüm Tasdemir, Daniel Walther, Marcel Weißenrieder, Lina Wetsch, Luca Wilhelm.