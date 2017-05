Bodenseekreis Ravensburger fahren samstags günstig Bus: Macht das Ein-Euro-Ticket Schule?

Warum das auch in Friedrichshafen klappen würde und warum bodo-Nutzer bald mehr für ihr Geld bekommen.

Bodenseekreis/Ravensburg – Seit 1. April können die Ravensburger tagsüber, aber auch alle Nachtschwärmer, am Samstag für nur einen Euro mit dem Stadtbus fahren, selbst mit drei Kindern bis 14 Jahre im Schlepptau. Wer will, sogar von Baindt bis ins knapp 20 Kilometer entfernte Eschach, denn so weit reicht das Verkehrsnetz des Stadtbus Ravensburg-Weingarten. Und wer sein Auto auf dem P+R-Platz in Weissenau parkt und mit dem Bus ins Zentrum und später zurückfährt, zahlt pro Person auch nur zwei Euro. Attraktiver – außer er wäre kostenlos – kann öffentlicher Nahverkehr fast nicht sein. Aber: Das Angebot gilt nur samstags, um den Ausfall von 375 Stellplätzen in der Tiefgarage am Marienplatz, die bis November 2018 saniert werden muss, ein Stück weit zu kompensieren. Regulär kostet das einzelne Busticket für Erwachsene 2,10 Euro.

„Mittlerweile haben wir samstags doppelt so viele Fahrgäste“, berichtet Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der Technischen Werke Schussental (TWS) und der Stadtwerke Ravensburg, über erste Erfahrungen mit dem Ein-Euro-Ticket. Preis halbiert, Fahrgastzahlen verdoppelt: Damit dürfte sich der zusätzliche Verlust „in einem erträglichen Rahmen“ halten. Zirka 800 000 Euro Miese fährt der Ravensburger Stadtverkehr sonst pro Jahr etwa ein. Zudem seien die Busse jetzt besser ausgelastet, Kapazitätsprobleme gebe es keine. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp hält viel vom kostengünstigen Samstags-Bus und kann sich diese Regelung auch über 2018 hinaus vorstellen, wenn sie so gut angenommen wird.

Ein Modell für jeden Tag ist das aus Sicht des Verkehrsunternehmens trotzdem nicht, so Andreas Thiel-Böhm, „das funktioniert nicht“. Mit Schüler- und Berufsverkehr wären die Kapazitäten zu klein, das Tarifsystem mit den Abokarten nicht mehr stimmig. Ergo bräuchte man mehr Busse, größere Rabatte, also deutlich mehr Geld. „Freilich kann eine Stadt sagen, sie möchte einen für den Nutzer kostenlosen ÖPNV. Aber das kostet tendenziell einen zweistelligen Millionenbetrag jährlich. Und irgendwo her muss das Geld ja kommen, um den Gratis-Bus zu finanzieren“, erklärt der TWS-Geschäftsführer.

Trotzdem: Warum geht ein Ein-Euro-Ticket für den Samstags-Bus in Ravensburg und nicht in beispielsweise Friedrichshafen? „Das geht, und wir tun das auch“, sagt Sebastian Dix, Sprecher beim Häfler Stadtverkehr. So wie an den Advents-Samstagen im vergangenen Winter, aber auch schon in manchem Jahr davor. Ansonsten habe der Verkehrsverbund bodo ein Wörtchen mitzureden, der quasi die Tarifhoheit hat. Stimmt, sagt Anne Hackert aus der bodo-Zentrale, und doch nicht ganz. Jeder beteiligte Stadtverkehr könne schon seinen Haustarif gestalten – in Abstimmung mit dem Tarifverbund freilich. So erklärt sich, warum das Einzelticket in Wangen 1,40 Euro kostet, in Tettnang 1,20 Euro oder der Citybus in Bad Waldsee nur 70 Cent. Oder warum es in Friedrichshafen die Häfler Tageskarte zu 4,20 Euro und in Wangen die Samstags-Tageskarte für nur 1,40 Euro gibt. Sonst kostet im bodo-Verbundgebiet das Ticket einheitlich 2,10 Euro pro Zone, sofern man keine Abo- oder Zeitkarte nutzt.

Ab Januar 2018 bekommen die bodo-Fahrgäste aber alle zusammen voraussichtlich mehr für ihr Geld. Dann wird der Landkreis Lindau Mitglied im Verbund (siehe unten). "Wir bekommen mit dem Landkreis Lindau einen Tarifverbund mit rund einer Million Einwohner", sagt bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler. Mit der bodo-Netzkarte für 7,50 Euro könnte man dann beispielsweise von Sipplingen bis nach Oberstaufen fahren, egal ob mit Bus oder Bahn – fast 100 Kilometer quer durch die Bodenseeregion und ihr Hinterland bis ins Allgäu. Zwar wird bodo wie jedes Jahr im Oktober nach den Tarifverhandlungen mit allen Partnern vermutlich wieder die Preise anheben. Aber die Aufnahme des Nachbarlandkreises in den Tarifverbund sei dann nicht der Grund dafür, betont Anne Hackert.

Lindau wird Teil des Verkehrsverbundes Bodensee Oberschwaben

"Was lange währt, wird endlich gut", sagte Landrat Lothar Wölfle im Kreistagsausschuss für Verwaltung und Kultur. Der Grund für diese Feststellung: Der Kreistag Lindau hat, wie Wölfle mitteilte, einstimmig beschlossen, dem Bodensee Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) beizutreten. Wölfle fand diesen Umstand "außerordentlich erfreulich", ebenso wie die Tatsache, dass zwei zugehörige Gemeinden bereits den Beitritt zur Echt Bodensee Card (EBC) beschlossen haben. "Im Grunde steht alles scharrend in den Startlöchern und wartet darauf, dass es losgehen kann", freute sich das Kreisoberhaupt. Das sei ein riesiger Fortschritt in der Landschaft des ÖPNV, sagte Wölfle. Und: "Ich freue mich riesig, dass es so weit gekommen ist."

Ausgesprochen wichtig fand Lothar Wölfle, dass der Stadtbus Lindau an bodo angeschlossen wird. So wichtig, dass der Punkt zusätzlich in die Beschlussfassung aufgenommen wurde und nun lautet: "Der Ausschuss für Verwaltung und Kultur stimmt der Erweiterung der Bodensee Oberschwaben Verbundgesellschaft durch den Beitritt des Landkreises Lindau und der Erhöhung der Stammeinlage des Bodenseekreises von 8000 Euro auf 10 700 Euro zu. Die Stadt Lindau wird aufgefordert, den Stadtverkehr in gleicher Weise in den Verkehrsverbund einzubringen, wie dies beispielsweise die Städte Friedrichshafen oder Ravensburg getan haben."

Der bodo-Verkehrsverbund ist ein Mischverbund, an dem der Bodenseekreis sowie der Landkreis Ravensburg derzeit jeweils einen Anteil von 25 Prozent haben. Nach der Erweiterung wird sich der kommunale Anteil des Verbundes wie folgt aufteilen: Bodenseekreis 21,4 Prozent, Landkreis Ravensburg 21,4 Prozent, Landkreis Lindau 7,2 Prozent. Das Stammkapital wird entsprechend erhöht, dem Bodenseekreis entstehen 2700 Euro Mehrkosten. (emb)