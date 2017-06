vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Rauchvergiftungen bei Küchenbrand

Drei Menschen wurden am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Küche einer Wohnung an der Äußeren Ailinger Straße in Friedrichshafen bei einem Küchenbrand leicht verletzt. Es entstand rund 10 000 Euro Schaden.