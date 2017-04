Friedrichshafen Rathaus will an Vereinsmodell für Schulkind-Betreuung festhalten

Rathaus will an Vereinsmodell für Schulkind-Betreuung festhalten

Der Betreuungsverein wird neu aufgestellt. Grund dafür ist vor allem, dass Vereinsvorsitzender Josef Brugger bald in Rente geht. Der Rektor der Pestalozzischule hatte den Verein 2007 an seiner Schule gegründet, um Kinder nach der Schule überhaupt betreuen zu können.

Friedrichshafen – Das Rathaus will am Vereinsmodell für die Schulkind-Betreuung in der Stadt festhalten. Das geht aus einer Ratsvorlage hervor, die der Gemeinderat am kommenden Montag beschließen soll. Damit bliebe es im Großen und Ganzen bei den Strukturen, die vor über zehn Jahren geschaffen wurden, um die Ganztagsbetreuung außerhalb des Unterrichts an heute 14 Häfler Schulen sicherzustellen. Allerdings ist vorgesehen, künftig einen hauptamtlichen Vereinsmanager mit der Geschäftsführung zu betrauen.

Bisher lag diese Aufgabe zum großen Teil beim Vereinsvorsitzenden Josef Brugger. Eine "Neuausrichtung des Betreuungsvereins" zum Sommer dieses Jahr ist vor allem deshalb nötig, weil der Rektor der Pestalozzischule nach diesem Schuljahr in Rente geht. Brugger hatte den Verein 2007 an seiner Schule gegründet, um Kinder nach der Schule überhaupt betreuen zu können. Seither leitet er den Verein ehrenamtlich, der seit vielen Jahren eher ein mittelständisches Unternehmen ist – zuständig für die Ganztagsbetreuung an allen Stadt-Schulen mit rund 230 Beschäftigten und einem Jahresumsatz inklusive der Landesförderung von mehr als 2 Millionen Euro.

Rund 1,5 Millionen Euro jährlich stellt die Stadt für das Betreuungspersonal an den Schulen zur Verfügung, worin sich die Unterstützung für den Verein allerdings erschöpfte. Obwohl es Probleme gab, schaute man im Rathaus weg (wir berichteten am 12. Dezember 2016). Laut einem Bericht der Gemeindeprüfanstalt (GPA) von 2015 gab es keinen Werk- oder Dienstleistungsvertrag zwischen Stadt und Verein, der Rechte und Pflichten aller Beteiligten klargestellt hätte. "Wir waren ja froh, dass es einen Verein gab, der es gemacht hat", gestand Oberbürgermeister Andreas Brand Mitte Dezember 2016 im SÜDKURIER-Gespräch ein, als der GPA-Bericht und die Probleme des Betreuungsvereins offenbar geworden waren.

Vor diesem Hintergrund prüfte die Verwaltung laut Vorlage in den vergangenen Monaten, ob eine Übernahme der Aufgabe durch die Stadtverwaltung quasi in Eigenregie oder die Gründung einer gemeinnützigen GmbH nicht eine bessere Alternative wären. Ergebnis: Der Betreuungsverein wird weiter favorisiert, weil er flexibel, eigenständig und effektiv arbeiten kann und trotz schlanker Organisation doch eng an die Stadt angebunden wäre. Und mit organisatorischen Vorkehrungen könnten "in Zukunft eine deutlich bessere Unterstützung des Vereins seitens der Stadt gewährleistet werden". So soll das operative Geschäft des Vereins künftig von einem neuen Angestellten im Rathaus erledigt werden – ein Vereinsmanager in städtischen Diensten sozusagen. Seine Aufgaben sowie das Verhältnis zwischen Stadt und Verein sollen vertraglich konkret geregelt werden, steht in der Vorlage.

Damit das Ganze überhaupt funktioniert, braucht der Verein aber neue Mitglieder, die dieses Modell mittragen. Dafür will die Stadt die Schulleiter ins Boot holen. Sie hätten ihre Bereitschaft dazu und auch zum neuen Organisationsmodell überhaupt signalisiert, steht in der Ratsvorlage. Mitglieder von Amts wegen würden zudem Dezernent Andreas Köster und sein zuständiger Amtsleiter Reinhard Friedel. "Damit wäre die Stadt Friedrichshafen auch formal stets im Verein vertreten und kann somit auch direkten Einfluss ausüben."

Wer Josef Brugger als Vereinschef beerben soll, wird die Vorstandswahl zeigen. Einzelne Schulleiter könnten sich vorstellen, die Aufgabe zu übernehmen, heißt es. Als Stellvertreter kandidiert Dezernent Andreas Köster.

Kosten

Die Stadt Friedrichshafen finanziert das Personal von Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung durch einen Zuschuss an den Betreuungsverein. Für dieses Schuljahr und das nächste liegt der Zuschuss bei je 1,4 Millionen Euro. Über diese Höhe entschied bisher der Gemeinderat. Künftig soll die Verwaltung über eine Anpassung dieser Zuschüsse entscheiden dürfen, schlägt das Rathaus den Gemeinderäten vor. So könne man flexibel und schnell reagieren, falls sich die Betreuungsnachfrage an den Schulen oder die Höhe der Landeszuschüsse ändert oder Lohnerhöhungen anstünden. (kck)