Friedrichshafen Rat der Nationen und Kulturen spricht über Projekte und Nöte

Der Rat der Nationen und Kulturen hat bei seiner 11. Sitzung im Rathaus über aktuelle Projekte und Nöte gesprochen. Drei Vereine sind aktuell auf Raumsuche und haben das bereits bei Oberbürgermeister Andreas Brand thematisiert. Die Sitzung bot außerdem Gelegenheit, die neue Leiterin der Stabsstelle Integration, Natascha Garvin, kennen zu lernen.

"Mich hat die Vielfalt der Migrantenvereine, ihre Aktivitäten und ihre Möglichkeiten sich einzubringen beeindruckt und fasziniert", sagte Garvin, die aus Konstanz nach Friedrichshafen kam und seit 1. Dezember dort als Integrationsbeauftragte tätig ist. Um dem Rat die Möglichkeit zu geben, die Mitarbeiter der Stabsstelle kennen zu lernen, wurde angeregt, diese zur nächsten Sitzung einzuladen. Sie kümmern sich schließlich um die Belange der Flüchtlinge und Migranten und fungieren als Schnittstelle zu Bildungsträgern Schulen, Kitas und Sportvereinen.

Der Rat der Nationen setzt sich aus je einem Vertreter der in Friedrichshafen eingetragenen Migrantenvereine und integrativen Interessengruppen zusammen. Er sendet acht Mitglieder in den Integrationsausschuss, der mit fachkundigen Bürgern, Gemeinderäten und dem Oberbürgermeister den Gemeinderat in Fragen des interkulturellen Miteinanders berät. Seit Februar hat der Rat ein Büro im alten Arbeitsamt, das für alle Mitglieder als Anlaufstelle dienen soll. Ein Internetauftritt auf der Seite der Stadt Friedrichshafen, bei dem auch künftig alle Vereine zu finden sind, ist geplant.

In einer kurzen Vorstellungsrunde informierte Mette Berninger vom CJD über "samo.fa", ein Projekt zur Stärkung der Aktiven aus Migrantenorganisationen. Auch ein spanischer, italienischer und türkischer Verein sowie der Landsmannschaft Deutsche aus Russland schilderten ihre Aktivitäten. Die Vorsitzende des Rats der Nationen und Kulturen, Emel Coban, freute sich besonders über die Anwesenheit dreier Jugendlicher aus dem Jugendparlament.

Gloria Tirapegui Rojas sprach über die Pläne ihres interkulturellen Frauenarbeitskreises: Im Sommer möchte die Gruppe von 18 Frauen einen Kurs zum Fahrradfahren für Migrantinnen anbieten. Auch Veranstaltungen zum internationalen Frauentag mit Unterstützung des Roten Kreuzes sind wieder geplant. Ein muslimischer Helferkreis habe sich etabliert, um mit eigenen Erfahrungen bei der Integration von Geflüchteten zu helfen. "Die Migrantenvereine sind sich ihrer Verantwortung bewusst und wollen unserer Stadt Hilfestellung geben", sagte sie.

Der spanische Verein dagegen sucht, wie zwei neu gegründete syrische Vereine, einen Raum. Dieses Thema kam bei einem Treffen mit OB Brand im Februar wieder zur Sprache. Die Idee, im Fallenbrunnen Räume für Treffen und zum gemeinsamen Tanzen, Singen sowie Kochen zu schaffen, soll weiter verfolgt werden, sagte Brand. "Er hat verstanden, dass uns dieses Thema unter den Nägeln brennt", sagt Coban.