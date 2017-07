Friedrichshafen Rat beschließt Kita-Provisorium

Im Stadtzentrum soll kurzfristig eine neue Kita entstehen. Derzeit sind 40 Kindergartenkinder im Innenstadtbereich unversorgt, darunter etliche Flüchtlingskinder.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend der Einrichtung einer weiteren städtischen Kindertagesstätte im Max-Grünbeck-Haus (alte Bücherei) einstimmig zugestimmt. "Besonders im Innenstadt-Bereich fehlen uns nach wie vor Kindergarten- und Krippenplätze", erläuterte Sozialbürgermeister Andreas Köster. So konnten rund 40 Kindergartenkinder aus dem Zentrum nicht untergebracht werden, darunter 14 Flüchtlingskinder.

Die neue Kita soll im dritten Stock des Max-Grünbeck-Hauses untergebracht werden, wo einst die Swiss International School ihre Räume hatte. Zuvor sind laut Verwaltung Umbaumaßnahmen nötig, die rund 167 000 Euro kosten werden. Im Außenbereich soll ein Spielplatz entstehen. Bereits ab kommenden Jahr soll die Kita mit zwei Gruppen je 25 Kindern und verlängerten Öffnungszeiten in Betrieb gehen – und solange bestehen, bis die große städtische Ganztagskita mit sechs Gruppen (zwei Krippengruppen) im Neubau des Karl-Olga-Hauses eröffnet wird.

Die Leitung übernimmt Yvonne Gehweiler, Leiterin der Kinderkrippe Lummerland im Fallenbrunnen, die bereits Erfahrung mit der Einrichtung einer neuen Kita hat. Im Herbst sollen weitere Stellen ausgeschrieben werden. Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten von rund 385 000 Euro für den laufenden Betrieb pro Jahr.