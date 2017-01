Das von Gabi Gerdau gegründete Jugendtheater wird zehn Jahre alt. Im Theater Atrium wird morgen und am Sonntag jeweils um 20 Uhr das Stück "Pompinien" von Ingeborg von Zadow aufgeführt. Das Kindertheaterstück lehnt sich an Samuel Beckett an. Es handelt von der Vertreibung ins Ziel der eigenen Wünsche.

„Pompinien“ ist Kindertheater. Fragt sich nur, was man unter Kindertheater versteht. Die Berliner Dramatikerin Ingeborg von Zadow hat ein Stück geschrieben, für das das Alter des Publikums eine untergeordnete Rolle spielt, denn es geht um Freundschaft und um Abschied. Und ums Warten geht es auch.

Im Tonfall von Beckett

Die Freundinnen Nola und Tanil leben zusammen, und sie warten fast so, wie bei Samuel Beckett die beiden Landstreicher Estragon und Wladimir auf einen gewissen Godot. Aber während Godot nie kommt, kommt „Sie“ sehr wohl. An die Tür des Schuppens wird „Sie“ klopfen, um Nola mitzunehmen. „Sie soll nicht kommen“, sagt Nila. „Nein“, antwortet Tanil. „Sie tut es trotzdem“, klagt Nola. Tanil: „Ich weiß.“ – „Nichts zu machen“, stellt Nola fest. Tanil: Nein“.

Auch in dieser lapidaren Sprache findet sich Beckett wieder, und wie auch bei ihm kreist sie permanent um das Unabwendbare. Es ist eine Sprache, die man für naiv halten kann, aber vor dem Unabwendbaren werden wir alle zu kleinen Kindern, die sich in einer solchen Sprache hilflos wiederfinden. Es ist eine Sprache, der klar geworden ist, dass die Alltagsklugheit im Unabwendbaren keinen Halt mehr findet. Machtlos steht man vor dem Unbekannten, und das Unbekannte heißt „Pompinien“, ein fernes Land; das Ziel von Nolas bevorstehender Reise.

Die Angst vor Veränderung

Eine knappe Stunde dauert die Inszenierung dieses Stücks, mit der das Jugendtheater Rampenlicht sein zehnjähriges Bestehen feiert. Gabi Gerdau, der Gründerin, Leiterin und Regisseurin von „Rampenlicht“, gelingt mit ihren Schauspielerinnen Anne Wolschendorf (Nola) und Simona Wulf (Tanil) eine Aufführung, in der sich jeder wiederfinden kann – weil Pompinien für alles steht, was mit Trennung, Aufbruch und der Angst vor Veränderung verbunden ist. Aber auch, weil Anne Wolschendorf und Simona Wulf mit ihrem Spiel sowohl ein kindliches Publikum ansprechen, als auch ein erwachsenes. Schon weil sie über 18 sind, aber sehr jugendlich wirken.

Es gibt Inszenierungen, die diesem Stück eine bestimmte Lesart geben. Das Frauentheater Purpur (Tübingen) etwa spielte „Pompinien“ mit Seniorinnen. Damit wird das Stück zur Metapher für den Abschied vom Leben: Pompinien ist das Ziel einer Reise in den Tod. Bei Rampenlicht wahrt man dagegen die im Text angelegte Vieldeutigkeit, auch in seiner Heiterkeit und seinem Horizont von Erwartungsfreude. Pompinien ist „wie Safari und Schwarzwälder Kirschtorte auf einmal“, sagt Tanil – „Ja, das ist schön“.

So schön allerdings auch wieder nicht, denn Tanil hat Nola mit Pompinien einen Floh ins Ohr gesetzt. Nola will aufbrechen ins Kirschtortenland, und sie soll abgeholt werden: „Ich habe ‚Sie’ bestellt. Auf heute.“

Lachen und Weinen zugleich

Damit ist „Pompinien“ auch eine Komödie des Zauderns angesichts einer selbst getroffenen Entscheidung. Nola muss jetzt, was sie eigentlich will, oder doch zumindest wollte. Und ob sie das noch immer will, ist auch schon wieder egal, weil sie ja diese namenlose „Sie“ bestellt hat, von der sie abgeholt wird. Es ist zum Haare raufen. Und es ist zum Lachen und zum Weinen zugleich, wenn Nola und Tanil sich immer wieder über die Unvermeidlichkeit des Abschieds hinweglügen – wenn sie sich in ihre Spiele vertiefen, so wie sie immer gespielt haben, oder wenn sie zusammen tanzen, scheinbar schwerelos und wie in Zeitlupe, um so der Realität der bevorstehenden Trennung zu entkommen und das Verrinnen der letzten gemeinsam verbrachten Zeit zu verlangsamen. Aber so wie eine schwimmende Feder dem Auge eines Strudels entgegenkreist, werden sie jedes Mal von der Unvermeidlichkeit der Trennung eingeholt: Es geht nicht, „Sie“ im Schuppen abzustellen; so wenig, wie man sie abbestellen kann. Und auch Tanil im Koffer nach Pomponien mitzunehmen, geht nicht; für den ist sie zu groß.

Kindlich verspielt sind diese Lösungsversuche – aber es wird auch gestritten, und zwar unerwartet deutlich: „Du hast gesagt, man muss dahin, wegen der Erfahrung. Man muss mal woanders gelebt haben. Neue Leute kennenlernen, ein neues Land; mal alleine zurechtkommen. Das hast du gesagt! Die Chance wahrnehmen – hast du gesagt!“ So erinnert Nola ihre Freundin, dass ja nur sie der Grund für die Trennung ist. Diese Stelle wird manchem Elternteil im Publikum bekannt vorkommen: Haben nicht die Eltern selbst die eigenen Kinder mit ähnlichen Worten in die Welt geschickt – und das dann bedauert?

Aber findet der Abschied überhaupt statt? Oder wird Nola bleiben? Am Ende scheint beides denkbar. Da klopft es...

Vorstellungen im Theater Atrium in Friedrichshafen (Fallenbrunnen) am morgigen Samstag, 14. Janur und am Sonntag, 15. Januar, jeweils 20 Uhr. Eintritt 12/9 Euro.