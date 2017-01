Die Häfler Jugendtheatergruppe spielt im Theater Atrium ein Stück von der Schwere des Abschiednehmens, von Freundschaft, Liebe und Eifersucht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit dem Theaterstück "Pompinien" aus der Feder der mehrfach ausgezeichneten Theaterautorin Ingeborg von Zadow steht die Jungendtheatergruppe "Rampenlicht" aus Friedrichshafen an diesem Wochenende auf der Bühne des Theaters Atrium im Fallenbrunnen. Die Vorstellungen sind am Samstag, 14. Januar und am Sonntag, 15. Januar, jeweils um 20 Uhr.

Die Schauspieler erzählen einfühlsam von den großen Themen des Lebens: der Schwere des Abschiednehmens, von Freundschaft, Liebe und Eifersucht.

Nola wollte schon immer nach Pompinien, das Ziel ihrer Träume und ganz sicher wunderschön. Doch es liegt weit entfernt von dem kleinen Schuppen, die sie und ihre Freundin Tanil sich teilen. Ein großer – ein endgültiger – Abschied steht bevor. Loslassen und Festhalten, Gehen und Dableiben wollen wechseln sich ab.

Die Trennung ist nicht leicht und eine Entscheidung unvermeidlich. Doch die Beiden haben ihre eigene Logik, und aus dieser ernsten Angelegenheit wird eine unterhaltsame Suche nach der Lösung des Problems.

Eintritt 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Reservierung unter Telefon 07541/583338.