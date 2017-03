Friedrichshafen Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt

Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt

Die Polizei hat gegen einen 41-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Laut Polizeibericht hat der Mann in einem Friedrichshafener Einkaufsmarkt Lebensmittel gestohlen und hat ein Klappmesser griffbereit dabei. Zudem wurde bei dem Mann Marihuana entdeckt.

Nach dem Kassiervorgang in einem Einkaufsmarkt wurde ein 41-Jähriger aufgefordert, den Inhalt seines Rucksacks vorzuzeigen. Der Mann wollte den Laden fluchtartig verlassen. Mit erhöhtem Kraftaufwand ist die Flucht von zwei Mitarbeitern verhindert worden. Im Rucksack wurden nicht bezahlte Lebensmittel zum Preis von 11 Euro entdeckt. Der mit 2,2 Promille alkoholisierte Beschuldigte führte griffbereit ein Klappmesser in einer Hosentasche mit. In einer Jackentasche wurde eine kleine Menge Marihuana gefunden und sichergestellt.