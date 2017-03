Friedrichshafen Räuberischer Diebstahl: Polizei sucht nach Senior

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls: Ein etwa 70-jähriger Mann hat vor einem Friedrichshafener Gartenmarkt eine Schale mit Blumen gestohlen und ins Auto gestellt. Als ein Angestellter den Dieb aufhalten wollte, habe dieser Gas gegeben und dadurch den Mitarbeiter, der zur Seite sprang, an einer Hand verletzt.

Ein Angestellter eines Gartenmarktes an der der Lindauer Straße beobachtete am Mittwoch gegen 9 Uhr, wie ein etwa 70-jähriger, knapp 1,80 Meter großer, grauhaariger Mann von der frisch angelieferten Ware eine mit Frühlingsblumen bepflanzte Schale nahm und in den Kofferraum seines mintgrünen oder silbergrauen Kleinwagens – ähnlich einem Nissan Micra – stellte.



Als der Mann ins Auto stieg und den Parkplatz verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, stellte sich der Angestellte in den Weg und versuchte, den Fahrer mit Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Der ältere Mann beschleunigte jedoch seinen Wagen. Der angefahrene, an einer Hand verletzte Angestellte konnte sich nur noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.



Eine Kundin – eine Frau mit längeren dunklen Haaren, deren kleineres Kind in einem mitgeführten Einkaufswagen saß – müsste den Vorfall mitbekommen haben. Diese Frau sowie mögliche weitere Zeugen sollen sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen, Telefon 0 75 41/70 10.