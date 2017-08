Friedrichshafen Rätselhafter Gestank bringt Anwohner um ihren Schlaf

Gestank hat in der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr im Häfler Osten zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk geführt.

Einen Geruch unbekannter Art hat ein Giuseppe La Mela im Bereich seines Wohnhauses in der Kitzenwiese in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2 Uhr festgestellt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. "Es war ganz extrem. Kurz vor 2 Uhr bin ich aufgewacht und habe einen richtig hässlichen Geruch gerochen. Es war so abartig, ich habe es nicht ertragen", berichtet La Mela. Den Geruch beschreibt der Anwohner mit folgenden Worten: verschmoren, verbrannt, industriell. "Nachdem ich mir sicher war, dass in unserem Heizraum alles in Ordnung ist, bin ich einmal um den Wohnblock gelaufen. Auch da habe ich nichts gefunden, nur den ekligen Gestank gerochen", sagt La Mela.

Wie Stadtbrandmeister Louis Laurösch berichtet, rückten zehn Einsatzkräfte der Häfler Feuerwehr gegen 3 Uhr morgens mit drei Fahrzeugen aus. "Wir haben das Alarmstichwort 'Gasgeruch' durchgegeben bekommen. Also sind wir mit einem Führerfahrzeug, einem Löschwagen und einem Rüstgerätewagen losgefahren", sagt Laurösch. In der Kitzenwiese angekommen, überprüften die Einsatzkräfte mit Unterstützung vom Technischen Hilfswerk den Keller des betroffenen Wohnhauses sowie das Umfeld. "Wir haben spezielle Messgeräte, mit denen man explosionsartige Gase, aber auch Gase wie Methan messen kann", erklärt Laurösch gegenüber dem SÜDKURIER. Jedoch konnte die Feuerwehr kein Gas feststellen, weshalb sie nach kurzem Aufenthalt wieder abrückte. Dass kein Gas ausgetreten ist, bestätigt Polizeisprecher Markus Sauter: "Das war kein Gasalarm, sondern einfach ein übel riechender Geruch."

Dieser Geruch ist nicht neu. Bereits seit einem halben Jahr beschweren sich Anwohner bei Eberhard Utz, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bürgerforums FN-Ost. "Ich werde von Leuten aus der Kitzenwiese, St. Georgen und Schreinesch angesprochen. Alle bemerken diesen eigenartigen Gestank", sagt Utz. "Die meisten meinen, es riecht nach Kunststoffverarbeitung oder -verbrennung." Er selbst ist auch Anwohner und empfindet den Geruch als lästig. "Wir schlafen immer mit offenem Fenster. Da bin ich Donnerstagnacht natürlich auch aufgewacht, als es wieder einmal gestunken hat", sagt Utz. Er vermutet einen Gewerbebetrieb als Ursprung. "Wir müssen Druck machen und schauen, dass da etwas gemacht wird", sagt Utz. Das Thema sei deswegen bereits auf der Liste des Bürgerforums FN-Ost zu finden.