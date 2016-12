Rätselhafte Hetze per Flugblatt

In Briefkästen der Solarstadt sind rassistische Schreiben einer hier bisher unbekannten linken Politsekte aus Freiburg aufgetaucht. Die Polizei hat wenig Handhabe dagegen.

In dem zweiseitigen hetzerischen Flugblatt des sogenannten "Bund gegen Anpassung" geht es um den mutmaßlichen Mörder der jungen Studentin Maria L. in Freiburg, einen 17-jährigen Asylsuchenden aus Afghanistan. Darin wird behauptet, dass die Jusitz den "Dreisam-Mörder wegen seiner vermutenden Rasse (...) grundgesetzwidrig decken könnte". Weiter geht es um die "örtliche Lügenpresse" und um "Unterschlagung von Phantombildern". Ein Sprachgebrauch mit Kampfbegriffen wie man sie bereits von AfD-Politikern kennt.

Doch der "Bund gegen Anpassung", der im Impressum als verantwortlich im Sinne des Presserechts aufgeführt wird, ist einer anderen politischen Ecke zuzuordnen. "Die Gruppierung gilt als linksradikale Politsekte, die vor allem im Raum Freiburg agiert", berichtet Fritz Bezikofer vom Polizeipräsidium Konstanz auf SÜDKURIER-Anfrage. Gegründet wurde die Sekte von Aktivist Fritz Erik Hoevels, einem marxistischen Psychoanalytiker, der ebenfalls in Freiburg lebt. Die Polizei sei zum ersten Mal mit Flugblättern dieser Art am Bodensee konfrontiert und stehe vor einem Rätsel, so der Polizeisprecher.

Wer die intellektuell anmutenden Flugblätter in der Solarstadt verteilt hat, ist unklar – und wird es vermutlich auch bleiben. Die zuständige Konstanzer Kriminalpolizei hat das Schreiben auf Bitte des SÜDKURIER unter die Lupe genommen. "Inhaltlich gibt es keinen Straftatbestand", erklärt deren Sprecher Bezikofer, "und presserechtlich wird korrekt ein Impressum angeführt." Wer ein Problem mit dem Schreiben habe, müsse sich an die dort angegebene Adresse wenden. Doch damit sind die Möglichkeiten zur Beschwerde begrenzt. Genannt wird lediglich der Name C. Müller, eine Freiburger Postfach-Nummer und ein Spendenkonto bei der Karlsruher Postbank. Auch auf der genannten Internetseite findet sich keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

Laut Medienberichten aus Freiburg ist das genannte Postfach schon lange verwaist. Auch der SÜDKURIER scheitert damit, einen Kontakt zum "Bund gegen Anpassung" herzustellen. Eine Freiburger Antifa-Gruppe vermeldet im Netz, dass das hetzerische Flugblatt bereits Anfang Dezember in Freiburg verteilt wurde. Dass es nun Wochen später in der Häfler Solarstadt auftaucht, kann, muss aber kein Zufall sein. Immerhin erntete die AfD bei der vergangenen Landtagswahl im zuständigen Wahllokal "Kinderhaus Wiggenhausen" mit 23,5 Prozent das zweitstärkste Ergebnis in ganz Friedrichshafen (PLatz 1: 27,1 Prozent im Wahllokal Albert-Merglen-Schule). Auch wenn das Hetzblatt nicht von der AfD stammt, scheinen sich die rechtspopulistische Partei und die Psychosekte beim Verbreiten von gefühlten Wahrheiten doch ähnlich zu sein.