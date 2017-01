Friedrichshafen Rätsel um schwimmenden Tannenbaum auf dem See ist gelöst

Rätsel um schwimmenden Tannenbaum auf dem See ist gelöst

Nahe des Manzeller Ufers schwimmt ein geschmücktes Bäumchen. Ein Geschenk für den Seehas? Hier gibt es die Lösung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vor zwei Wochen bat ich an dieser Stelle um Ihre Mithilfe. Es ging um das geschmückte kleine Tannenbäumchen, das zur Weihnachtszeit in der Nähe des Manzeller Ufers auf dem See schwimmt. Meine kleinen Töchter rätselten tagelang darüber. Ein Geschenk für den Seehas? Oder für die Fische?

Mehrere Leserinnen gaben dezente Hinweise in Richtung Tannenhagschule. Der entscheidende Tipp kam dann von Anja Tholander-Flunk: "Seit einigen Jahren feiert die Berufschulstufe der Tannenhagschule Seeweihnacht. Dabei stellen die Schüler einen Tannenbaum auf ein Floß, schmücken es mit Päckchen und verankern es im See", schreibt sie. In diesem Jahr habe es sogar noch Musik dazu gegeben.

Anruf bei der Tannenhagschule. Techniklehrer Jürgen Dangel sei der Erfinder dieses kleinen Brauchs, bestätigt die Schule. Anruf beim Seehas. Er freue sich jedes Jahr über den Baum auf dem See, bestätigt der Hase.