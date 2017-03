Friedrichshafen Radsportverein startet in die Saison

Der Friedrichshafener Radsportverein "Freundeskreis Uphill" (FkU) bietet ab Sonntag, 26. März, Radtreffs für Rennradler an.

Roland Hecht, Vorsitzender des Häfler Radsportvereins Freundeskreis Uphill (FkU), hat mitgeteilt, dass am Sonntag, 26. März, um 9 Uhr der Radtreff für Rennradler beim Competence-Park (Otto-Lilienthal-Straße 2) startet. Hierzu sind neben Vereinsmitgliedern auch nicht-organisierte Rennradler aus dem ganzen Bodenseekreis willkommen.

"Obgleich der FkU seinen Vereinsschwerpunkt im Betrieb des StoppOmat am Höchsten sieht, organisiert der Verein bereits im siebten Jahr den mit dem AOK-Siegel versehenen Treff erfolgreich und durchgängig", berichtet Hecht. Durchschnittlich zwischen acht und 20 Radsportler trainieren dieses Jahr auf mehrere Saisonhöhepunkte im Jahreskalender des speziell im lizenzfreien Leistungssport engagierten Radsportvereins.

"Dieses Jahr steht das neu aus der Taufe gehobene wilde Rennen "Cannonball Run 2017" im Mittelpunkt des Radtreffs", blickt Hecht voraus. Im Juni will die Gruppe rund 300 Kilometer Non-Stopp von Friedrichshafen nach Porlezza am Luganer See fahren. Die Veranstaltung reihe sich sich in die seit Jahren vom FkU organisierten Non-Stopp-Fahrten mit bis zu 440 Kilometern ein. "Ohne konsequentes Training geht im Bereich oberhalb 300 Kilometern gar nichts", so Hecht. Touren von anfangs 80 und dann 120 Kilometern sind für die Teilnehmer des Sonntagsradtreffs vorgesehen. Auch bei Regen werde gestartet. Selbstverständlich gelte Helmpflicht.

Der Freundeskreis Uphill im Internet: