Friedrichshafen Radfahrerin wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich, Ecke Montfort- und Paulinenstraße, hat eine Fahrradfahrerin am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr schwere Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei berichtet, bog ein 65-Jähriger mit seinem Mercedes an der ampelgeregelten Kreuzung ordnungswidrig von der Montfortstraße nach rechts auf die Paulinenstraße ab. Dabei prallte er mit der 45-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die nach Polizeiangaben ordnungswidrig den linken Radweg neben der Paulinenstraße befuhr und bei grüner Ampelschaltung ordnungswidrig auf ihrem Fahrrad die Paulinenstraße auf der Fußgängerfurt überquerte. Ihr Fahrrad wurde gegen den VW eines 41-Jährigen geschleudert, der vor der rot zeigenden Ampel auf der Paulinenstraße wartete. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 200 Euro, der am VW wird von der Polizei mit rund 800 Euro beziffert, der am Mercedes mit rund 4000 Euro.