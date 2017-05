Die Fahrradfahrerin, die bei einem Unfall im Bereich der Löwenunterführung am Donnerstag schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, ist am Freitagmorgen gestorben.

Die 80-Jährige hatte am Donnerstag gegen 10 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Taxi schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, ist sie am Freitagmorgen gestorben.