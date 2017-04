Friedrichshafen RSV Seerose zieht Bilanz: 2016 kann sich sehen lassen

Bei der Hauptversammlung hat der Radsportverein Seerose Friedrichshafen Bilanz gezogen.

Friedrichshafen – Der Radsportvereins Seerose hat bei seiner Hauptversammlung zahlreiche sportliche Erfolge bilanziert. Laut Mittelung des Vereins berichtete Vorsitzender Lutz Geisler von einer erfreulichen Mitgliederentwicklung. Es habe im vergangenen Jahr eine 20-prozentige Zunahme gegenüber 2015 gegeben. "Dies ist insbesondere der Investition in die Jugendarbeit geschuldet", erklärte Geisler. Derzeit sind 22 Jugendliche unter 23 Jahren aktiv. Davon sind 13 Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren in einer Mountainbike-Trainingsgruppe gebündelt, die von Trainer Luis Eisele geleitet wird. Der RSV ist neben dem Betrieb des Rennrad- und Mountainbike-Sports nach wie vor im Handicapsport tätig. Die Unterstützung der gehörlosen Bianca Metz und der Handbikerin Jana Sohm sieht Geisler "als gelebte Inklusion".

Der stellvertretende Vorsitzende Kurt Lippert bilanzierte das vergangene Jahr als "ausgezeichnet". Er stellte die geplanten Aktivitäten des laufenden Jahres vor. So werden neben zwei herkömmlichen Radrennen auch die inklusive Veranstaltung "Rad & Roll" in Ettenkirch veranstaltet. Das Herzstück dieser Veranstaltung wird die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften der Gehörlosen sein, die durch ein Handbike- und durch ein Skaterrennen abgerundet werde. Zehn Häfler Vereine auf Räder und Rollen, der Sportkreis Bodensee, der Stadtsportverband und die AOK bilden die Plattform, die diese bundesweit einmalige Veranstaltung in Kooperation ausrichten.

Wandel im Design

Der Posten des Finanzreferenten entfiel bei den Wahlen einstimmig auf Violetta Schiliro, die Nachfolgerin von Jorg Hormann ist. Neu als Ausschussmitglieder kamen Jürgen Maier und Robin Henkel in den Vorstand. Frank Ammann stellte die neuen Vereinstrikos vor. Überwiegend positiv bewertet wurde der radikale Wandel im Design, weg von den kräftigen Farben hin zu zeitgemäßer Eleganz.

Kurt Lippert berichtete vom Spitzensport im RSV. Seerose-Fahrer seien bei zwei WM-, sieben EM- und sechs DM-Starts dabei gewesen. Die Bilanz könne sich sehen lassen: "Mit drei Mal EM-Gold, ein Mal EM-Silber, drei Mal DM-Gold und zwei Baden-Württemberg-Meisterschaften dürfte die Seerose der führende Verein in der Region sein." Die Athlethen wurden geehrt: Clara Koppenburg, Bianca Metz, Liane Lippert, David List und Daniel Rombach. Mit Koppenburg und Lippert konnte die Seerose zwei Fahrerinnen in den Profiradsport entlassen. Mit Thalia Möller geht bereits eine Fahrerin der zweiten Generation in den Bundesligabetrieb. Hervorgegangen sind die Sportler aus der Trainingsgruppe um Frank Ammann. Ammanns Tätigkeit sei es zu verdanken, dass im RSV Seerose bereits 2016 ein Kaderstützpunkt des württembergischen Radsportverbandes angesiedelt wurde. Auch so werde es ermöglicht, dass dem nationalen und internationalen Radsport Nachwuchs aus Oberschwaben zugeführt wird.

Geisler beendete die Versammlung mit der stimmigen Bilanz:" Dieser Verein ist trotz, vielleicht aber auch durch seine 100-jährige Historie ganz oben angekommen."