vor 2 Stunden Christina Bömelburg Friedrichshafen Quiz: Wie gut kennen Sie den Häfler Uferpark und seine Geschichte?

Seit wann führt die Freitreppe in Friedrichshafen in den See? Und auf wie viele Naturdenkmale gilt es bei der Neugestaltung des Uferparks Rücksicht zu nehmen? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

