Friedrichshafen Querschnittsgelähmter Sven Eckardt will den Bodensee durchschwimmen

Querschnittsgelähmter Sven Eckardt will den Bodensee durchschwimmen

Als erster Schwimmer mit einer Körperbehinderung will Sven Eckardt (47) aus Gärtringen den Bodensee durchqueren. Das teilte die Organisation Bodenseequerung mit.

Sven Eckardt aus Gärtringen, auch als Dr. Svimmm bekannt, ist querschnittsgelähmt und kann seine Beine nicht bewegen. Er hat bereits viele Meistertitel im Behinderten-Schwimmsport erreicht – "allerdings im beheizten Schwimmbecken", wie es in einer Mitteilung der Organisation Bodenseequerung heißt. Voraussichtlich am Montagmorgen will er von Friedrichshafen nach Romanshorn schwimmen. Zwölf Kilometer, ohne Pause. "Eine Herausforderung, die selbst für nicht behinderte Schwimmer nahezu unvorstellbar ist", wie es weiter heißt. Eckardt erfülle sich damit einen bereits lange währenden Traum. Er darf eine handelsübliche Schwimmhilfe benutzen, die verhindert, dass die Beine im Wasser absinken.

Das Zeitfenster für die Bodenseequerung begann am Samstagmorgen. Wie die Organisation am Sonntag unter anderem bei Facebook mitteilte, dürfte es nach Auswertung verschiedener Wettermodelle nun am Montagmorgen ernst werden. Der Start ist gegen 9 Uhr vorgesehen.