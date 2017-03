Friedrichshafen Puppentheater ist nicht nur was für Kinder

Am Dienstagabend führte das Theater Zitadelle aus Berlin das herrlich amüsante Stück \"die Berliner Stadtmusikanten\" im Kiesel auf.

„Sag mal geht’s noch?“ So tönt die krächzende Stimme von Daniel Wagner, der die große Handpuppe der Frau Katz spricht, durch den Kiesel im Medienhaus. Gemeinsam mit seiner Mutter Regina Wagner spielt er ein Figurentheaterstück, das nicht nur unserem Zeitgeist entspricht, sondern das auch Fragen enthält, mit denen sich irgendwann fast jeder auseinandersetzen muss: Wie möchte ich meinen Lebensabend verbringen und wie möchte ich im Alter behandelt werden? Verpackt in das altbekannte Märchen der Bremer Stadtmusikanten zeigt das perfekt aufeinander eingestimmte Duo in seinem Stück „Die Berliner Stadtmusikanten“ in unglaublich humoristischer Art und Weise, wie es sein kann, wenn man sich eben nicht dem Alter ergibt und stattdessen den Kampfgeist neu entdeckt, der jedem Menschen inne wohnt.

Die Berliner Stadtmusikanten sieht man hier als Zusammenschluss von Frau Kuh, Frau Katz, Herrn Wolf und Herrn Spatz. Regina Wagner händelt und spricht die Kuh sowie den Spatz und verleiht den Puppen ihren einzigartigen Charakter, während Daniel Wagner den Wolf und die Katze für sich adaptiert hat und mit seiner sprachlichen Gewandtheit die Zuschauer begeistert. Mutter und Sohn nutzen ihre Gaben des Schauspiels und der Intonation so hinreißend, dass das Publikum fast ununterbrochen in schallendes Gelächter ausbricht. Als betrügerisches Pärchen – Schwester Gisela und Pfleger Eugen – bestehlen sie die angeblich so tütteligen Bewohner und bringen sie um ihr Hab und Gut. Jeder neue Bewohner wird inspiziert und gleich um seine Habseligkeiten erleichtert. Als dann Herr Spatz einzieht und sich mit Herrn Wolf anfreundet, schmieden die Beiden den Plan, nach Berlin zu reisen.

Im Laufe der Handlung weihen sie Frau Katz und Frau Kuh ein und planen den Ausbruch aus dem Altersheim. Trotz ihrer offensichtlichen Altersarmut schaffen sie es, zu entkommen, klauen Schwester Gisela die Schlüssel und machen sich zu viert und per pedes auf den Weg.

Nach einem beschwerlichen Fußmarsch und einer aufregenden Nacht im Freien müssen die Gefährten aber leider feststellen, dass sie im Kreis gelaufen sind und nun wieder vor den Mauern des Heims stehen. Vorsichtig spähen sie durch die Fenster und entdecken, wie das betrügerische Personal die jahrelang gehortete Beute unter sich aufteilt. Diese hatten zwar das Entkommen der Bewohner entdeckt, ihnen aber den Tod im Wald vorab bescheinigt. Zu früh, wie sich herausstellt, denn die Zurückgekehrten bedienen sich nun der List der echten Bremer Stadtmusikanten und jagen so die diebischen Pfleger in die Flucht. Nun macht sich das Quartett mit seinen zurückeroberten Gütern ein schönes neues Leben in alter, liebgewordener Umgebung. Eine Geschichte, erzählt mit viel Herz, Verletzlichkeit und Wärme. Ein Abenteuer der Freundschaft, das alterslos ist. Brillant dargestellt und umgesetzt, darf man sich auf Teil zwei und drei freuen, in dem die handgemachten Puppen von Mechtild Nienaber die Hauptrollen spielen und Ralf Wagner, der dritte im Bunde des Theaterensembles, technisch alles perfekt in Szene setzt.